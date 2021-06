Napoli, offensiva per Tavares: offerti 12 milioni al Benfica

Il Napoli ha rotto gli indugi e ha presentato un’offerta di 12 milioni di euro al Benfica per Nuno Tavares. Una prima mossa, che dovrebbe servire per capire le intenzioni del club lusitano, un tantino restio a lasciar partire questo esterno mancino, piazzato fisicamente e abile nello svolgere le due fasi sulla fascia di sua competenza. Il giovane portoghese è un nazionale Under 21 del suo Paese e nella passata stagione ha contato soltanto 25 presenze, di cui 14 nella Serie A portoghese. L’interesse del Napoli per Nuno Tavares è risaputo, Cristiano Giuntoli lo sta seguendo da diversi mesi e lo tiene in grande considerazione.

L’obiettivo principale del d.s. napoletano, in ogni modo, resta Emerson Palmieri. Il nazionale di Roberto Mancini è una vecchia conoscenza di Luciano Spalletti: i due hanno lavorato insieme alla Roma. Il neotecnico napoletano sarebbe ben contento di averlo nuovamente alle proprie dipendenze. Ne ha parlato sia con Aurelio De Laurentiis sia con Giuntoli, chiedendo loro un piccolo sacrificio per accontentarlo. In pratica, la trattativa non è delle più semplici, il Chelsea chiede tra i 12 e i 15 milioni di euro per cederne il cartellino. Il Napoli, da parte sua, lo vorrebbe il prestito, ma il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno 2022. Dunque, per poterlo avere con questa formula c’è bisogno che il club inglese gli rinnovi il contratto, almeno di un altro anno.

Dunque, già è complicato il rapporto tra il Chelsea e il giocatore. Ma, ammesso che la situazione si sboccasse, per il Napoli ci sarebbe il problema ingaggio. Emerson Palmieri guadagna 4,6 milioni di euro a stagione e non pare disposto a scendere sotto questa cifra. Che per De Laurentiis è fuori portata. Il presidente ha chiesto l’abbattimento dei costi, partendo proprio dalla riduzione degli ingaggi e di certo non graverebbe le passività con un ingaggio di questa portata. Così, la situazione è destinata a restare in sospeso, a meno che Giuntoli non trovi l’accordo con il Benfica e riesca a ingaggiare Nuno Tavares. A quel punto, Emerson Palmieri potrebbe decidere con tutta calma il suo futuro.

Gazzetta dello Sport