N’ata storia di Mar dei Sargassi: domenica 19 settembre al Wettin Club di Portici

“N’ata storia, 5 anni di esordi”: questo lo slogan dell’evento che la rivista culturale Mar dei Sargassi terrà nella splendida cornice del Wettin Club di Portici (a Via Garibaldi, 115), domenica 19 settembre, a partire dalle 18. Per l’occasione, ospiti d’eccezione: per la prima parte dell’evento Valeria Parrella, già Premio Campiello Opera Prima e finalista per due volte al Premio Strega, a cui seguirà un apericena e il concerto di Giò Sada, vincitore di X Factor, che presenterà Gulliver, il suo nuovo progetto musicale.

La serata sarà interamente dedicata a Vincenzo Villarosa, sociologo e giornalista per Mar Dei Sargassi, scomparso lo scorso aprile. A lui sarà dedicata anche la grande notizia che la squadra della rivista culturale partenopea ha deciso di festeggiare nel corso della serata. Si tratta della nascita della sua collana editoriale, dedicata alla letteratura del margine: quelle stesse tematiche che quotidianamente vediamo affrontate sulle pagine della rivista online, saranno parte degli eleganti volumi nelle librerie dai prossimi mesi. Dal carcere alle questioni di genere, dai diritti umani alle discriminazioni razziali, l’obiettivo è rendere la periferia centro, abbattere i muri e dare voce a chi non ne ha.

Il progetto vede la luce grazie al duro lavoro di un gruppo di giovani under 35, quasi tutte donne, che ha in mente un nuovo modo di fare editoria, indipendente e non a pagamento. Il tentativo di sovvertire le categorie del mondo così come ce le immaginiamo, di ridare nuova linfa e visibilità a chi per troppo tempo non ne ha avuto.

Domenica 19 settembre sarà quindi l’occasione per ripercorrere insieme quanto è stato fatto nel passato ma soprattutto per inaugurare una nuova avventura. L’evento pomeridiano è liberamente accessibile fino a esaurimento posti, mentre per il concerto serale è necessario acquistare un ticket che include una consumazione. È gradita la prenotazione.

Tutta n’ata storia: un esordio da non perdere!