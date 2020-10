Netflix: il meglio e il peggio del trash online

Diciamolo, quante volte abbiamo detto “quel programma non lo guarderò mai”, per poi finire a girare con il telecomando a girare proprio lì, e a venire ipnotizzati – se non per intere puntate, almeno per qualche minuto – dalle peggiori serie trash che propone la tv, tra reality e fiction.

Già la parola vuol dire che c’è poco da fidarsi: “trash” in inglese significa letteralmente “spazzatura”, e il filone della cultura trash indica espressioni artistiche o di intrattenimento di cattivo gusto, qualità scadente e e con tematiche volgari, spesso realizzati così volontariamente al fine di interessare il pubblico attraverso ciò che è di bassa qualità e culturalmente povero.

Il termine è entrato in uso comune dagli anni ottanta per indicare produzioni considerate di basso profilo culturale e – in quanto tali – in grado di stimolare e attrarre il pubblico: sembra una contraddizione, se non fosse che la maggior parte di noi almeno una volta in vita sua ha visto qualche minuto di un programma “trash” (per ridere, per scollegare il cervello, per mettersi le mani nei capelli, o per vedere fin dove si spingeva).

E su Netflix ovviamente, accanto a produzioni di qualità e di tutto rispetto, non possono mancare le “trashate”: andiamo a vedere le 5 migliori (o peggiori) secondo Today.it.

Un avvertimento: non prendete troppo sul serio quel che vedrete!

Too hot to handle

La versione se possibile ancora più trash di “Temptation Island”: single di bell’aspetto si conoscono e socializzano sulle spiagge di una località da sogno. C’è però un inghippo: per vincere il premio di 100mila dollari dovranno rinunciare al sesso. E ovviamente le tentazioni non mancano.

The Circle

Scordatevi il film tratto dal libro distopico di Dave Eggers, anche se anche questo reality ha a che fare con il web. Realtà e strategia si fondono in questo esperimento sociale online in cui i concorrenti si possono conoscere solo tramite internet: flirtano, fanno amicizia e soprattutto cambiano identità, e possono scegliere di essee chi vogliono. Anche qui c’è un montepremi di 100mila dollari.

Siffredi Late Night

Non poteva mancare il re del porno in questo elenco! In questo reality, alcuni aspiranti attori porno seguono lezioni pratiche e dimostrative dalla star di film per adulti Rocco Siffredi.

L’amore è cieco

Un altro reality che contiene un esperimento sociale dagli esiti imprevedibili: alcuni single cercano l’amore e si fidanzano prima di incontrarsi di persona. Andrà bene quando finalmente si vedranno? E l’amore saprà sopravvivere nel mondo reale?

Dinasty

Su Netflix è arrivata la moderna versione della classica soap da prima serata, tra famiglie ricchissime, sesso e intrighi: i Carrington e i Colby si contendono il controllo delle loro fortune e dei figli.