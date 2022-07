OSIMHEN ARRIVA IN VAL DI SOLE ACCOLTO DAGLI SPETTATORI ALLO STADIO DI CARCIATO DOMANI LA PRIMA USCITA STAGIONALE DEL NAPOLI CON L’ANAUNE DI CLES DELL’EX GIONTA

DIMARO FOLGARIDA (VAL DI SOLE – TRENTINO), 13 LUGLIO 2022 – Al suo ingresso in campo ha strappato l’applauso dei tutti i tifosi sugli spalti dello Stadio di Carciato ma soprattutto a Mister Spalletti che l’ha accolto con un sorriso e si è poi soffermato a dialogare con lui. L’arrivo di Victor Osimhen a Dimaro-Folgarida ha rappresentato per il migliaio di tifosi presenti una grande iniezione di fiducia. Vitamina calcistica importante per cancellare la delusione della partenza di Koulibaly per il quale ieri sera, nell’incontro a Folgarida con i tifosi, Spalletti, Di Lorenzo e Rahmani hanno avuto per Kalidou grandi parole di elogio.



Nella prima mattinata in campo ha visto il centravanti del Napoli protagonista di un po’ di lavoro tecnico e atletico. Il suo arrivo restituisce entusiasmo ai tifosi dopo la partenza di Koulibaly, pronto alla firma e alle visite mediche con il Chelsea. Kalidou non è proprio sbarcato a Dimaro Folgarida, dove, invece, è atteso il presidente De Laurentiis per l’esordio del Napoli in amichevole contro l’Anaune, squadra che disputa il campionato d’Eccellenza regionale in Trentino. Il calcio d’inizio è alle 18, la partita sarà trasmessa sui social del Napoli.

I biglietti si possono acquistare online su www.liveticket.it/evento.aspx?Id=379515 al costo di 17€ per la tribuna laterale e di 22€ per la tribuna coperta (prezzo comprensivo dei diritti di prevendita) ed anche presso Ufficio Info Dimaro (posto nell’edificio del Municipio) al costo di 15€ per la tribuna laterale e di 20€ per tribuna coperta.

Sarà il terzo appuntamento tra Napoli e l’Anaune, gli azzurri dopo quelli del 2015 e 2016 con Maurizio Sarri in panchina. La prima sfida finì 8-0 per gli azzurri e la seconda 10-0.

L’esperienza sarà entusiasmante per l’Anaune, ne ha parlato l’allenatore Filippo Moratti: “Ai ragazzi dirò di divertirci, il divario tecnico è troppo ampio, siamo felici d’affrontare il Napoli, non vedo l’ora d’incontrare Spalletti. Siamo una squadra giovane, abbiamo tanti giocatori in vacanza, vogliamo prepararci per fare un buon campionato. Nella scorsa stagione non siamo stati molto brillanti, vogliamo difendere la categoria, siamo l’unica squadra della valle. Abbiamo tanti ragazzi del territorio molto validi”.

Sarà un’emozione particolare per Cipriano Morano, vice napoletano dell’allenatore Moratti trapiantato in Trentino da tanti anni prima da calciatore e poi da collaboratore tecnico, e Alessio Gionta, ex portiere della Primavera del Napoli. Moratti attraverso la sua storia ricorda il valore di gare come quella di domani alle 18: “Gionta impressionò il Napoli proprio in un’occasione del genere, una vetrina come la partita di domani”.

Ma in tema calcistico da segnalare la passerella per Gigi Buffon prevista domani sera a Pejo Fonti dove si allena il Parma. A Dimaro Folgarida la grande grande attesa è tutta rivolta alla presentazione di sabato sera, con il dj Daniele Decibel Bellini a guidare l’evento che tradizionalmente vede la squadra sul palco impegnata a cantare e divertirsi. Un programma che scalda l’entusiasmo dei tifosi azzurri, pronti a colorare d’azzurro la Val di Sole con il week end chiuso dall’amichevole di domenica contro il Perugia, squadra di serie B. Anche in questo caso si possono acquistare i biglietti sia all’ufficio informazioni del Municipio che on-line su www.liveticket.it.