Pino Daniele Day: In arrivo la “versione” rimasterizzata di “SCIÒ LIVE – 40th ANNIVERSARY ALBUM”

A quarant’anni di distanza dal primo live di Pino Daniele, da domani su tutte le piattaforme digitali e dal prossimo 22 marzo in vinile in edizione limitata, arriva “SCIÒ LIVE – 40th ANNIVERSARY ALBUM”. Un album in versione rimasterizzata 2017 dell’album originale in doppio vinile nero; un vinile 12” bianco con 4 bonus track inedite tratte da un concerto del 14 settembre 1984 a Roma. Il tutto racchiuso in un cofanetto contenente un poster con foto inedite dell’artista e un ironico ed iconico sticker sagomato in puro stile “napoletano”. Insomma una chicca da non perdere per i veri collezionisti o per un vero appassionato e amante della musica del compianto cantautore napoletano che proprio domani avrebbe compiuto 69 anni.

Ma non è tutto: infatti andando sul sito della Warner Music Italy, è possibile acquistare pure una “versione” ridotta dell’album. Infatti è disponibile la versione doppio cd accompagnata da una t-shirt realizzata proprio per questo importante anniversario. altra occasione da non perdere. A curare la realizzazione di questa rimasterizzazione in cui è stata possibile grazie, oltre alla già citata nota etichetta italiana, anche grazie al contributo dalla Fondazione Pino Daniele ETS dove tra l’altro è possibile visitare un Museo denominato “Pino Daniele Alive” (denominate Mostra Permanete e Mostra Itinerante).

Inoltre, per tutta la giornata del Pino Daniele Day, a Napoli è in programma un evento presso la sede del SUM – Stati Uniti Del Mondo, il quale dalle ore 16.45 vedrà Luca De Gennaro e Mixo, speaker di Radio Capital, in dialogo per ricordare Pino Daniele e la sua musica. Il talk sarà impreziosito dagli interventi di artisti, produttori e ospiti che racconteranno ricordi personali e aneddoti legati all’artista partenopeo. Il Pino Daniele Day sarà un’occasione per scoprire come le nuove generazioni di artisti e produttori trovino ispirazione in Pino Daniele e come oggi vengano interpretati i suoi brani.

i presenti potranno acquistare in anteprima il cofanetto dove è stato riportato alla luce il il primo Live della carriera dell’autore di “Napule è” e includeva diverse registrazioni effettuate durante i concerti dell’Artista tra il 1982 e il 1984. Le tracce audio, estratte dai nastri analogici e digitali originali dell’epoca, sono state come sempre rimasterizzate e questo ha permesso di ridonare nuova vita sonora a brani incisi più di 40 anni fa e di migliorarne il suono senza stravolgerne l’essenza.

Probabilmente non c’era modo migliore per omaggiare il compleanno e l’onomastico di una delle voci più belle e importanti del panorama partenopeo che ci ha lasciati troppo in fretta, oramai quasi dieci anni fa. Un artista, che nonostante la morte, non è stato dimenticato, ma anzi continua a far cantare tante generazioni e soprattutto viene ricordato da chi lo ha visto con tanto affetto e un pizzico di malinconia nel cuore. Perché, come lui stesso dice in un momento della sua canzone pubblicata postumo: “Quando qualcuno se ne va, resta l’amore intorno”. E, a distanza di anni, si può dire senza ombra di dubbio, questa cosa è vera e lo si nota oggi ancor di più di ieri.