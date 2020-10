Pirlo e Gattuso unici pokeristi: solo Juve e Napoli su quattro obiettivi

Four goals. One, Two, Three, and Four. Quattro chance solo per Juve e Napoli. In lotta su tre fronti invece Inter, Atalanta, Lazio, Roma e Milan. Scudetto, Champions, Coppa Italia e Supercoppa italiana per i bianconeri mentre per la squadra di Gattuso – fermo restante le altre competizioni – c’è l’Europa League al posto della Champions. Per il faccia a faccia Juve-Napoli per la Supercoppa italiana la data però è ancora da definire: sulle ipotesi 22 dicembre 2020 oppure 13 gennaio 2021 ci sono perplessità essendo i tempi ristrettissimi all’interno di un calendario superaffollato.

Four

Altro che “triplete”, Pirlo e Gattuso seduti addirittura al tavolo del poker anche se appare decisamente complicato centrare quattro bersagli nella stessa stagione, ma al momento tutto è ancora possibile, poi lungo la strada si vedrà. Il Napoli è quotato dalle agenzie in un range che va da 11 a 16 per la conquista dell’Europa League (Milan messo meglio da 9 a 11, Roma da 15 a 17 con i bookmakers che danno maggiori chance ad Arsenal e Tottenham da 8 a 9) mentre la Juve in Champions è data a 13 alla pari con il Barça, dietro al Bayern favorito a 4, Manchester City a 5 e Liverpool a 7,5.

Three

Inter, Atalanta, Lazio, Roma e Milan in pista per tre obiettivi stagionali con giallorossi e rossoneri impegnati in ambito continentale in Europa League mentre le squadre di Conte, Gasperini e Simone Inzaghi lottano per la Champions. L’Atalanta, grazie anche all’ottima performance nella scorsa stagione in Champions è quotata a 23, trae anche nuova linfa dopo il brillante esordio di ieri in Danimarca contro il Midtjylland: quattro a zero con pratica pressoché chiusa già nel primo tempo. Inter nelle quotazioni dei bookmakers è dietro la Dea: la squadra di Conte quotata a 26, mentre la conquista della Champions da parte della Lazio è bancata a 67.

Scudetto

L’obiettivo-principe made in Italy resta sempre lo scudetto: Juve favorita e data vincente da sei agenzie su sei davanti all’Inter. Napoli e Atalanta a seguire. Juve a 2,75 con l’Inter a 3,50. Napoli a 6,5, Atalanta a 7, Milan a 9, Roma a 33, Lazio in un range che va da 41 a 55.

Coppa Italia

La squadra di Pirlo raccoglie il favore dei pronostici al tavolo delle scommesse anche in Coppa Italia (quotata a 3) davanti a Inter (4), Napoli campione in carica (6), Atalanta (8), Lazio (10), Milan (12), Roma (15). In base al tabellone bianconeri e nerazzurri potrebbero incrociarsi in semifinale. Stesso discorso per gli azzurri di Gattuso e la Dea, collocati dall’altra parte del tabellone.

Supercoppa Italiana

A parte la data ancora da definire, Juve leggermente favorita sul Napoli nei pronostici, ma è un’inezia in un “vis-à-vis” di una sfida infinita dentro e fuori dal campo.