Prenditi cura di me”, doppia data per i casting del primo reality tv dedicato al benessere psicofisico

Due giorni di casting per “Prenditi Cura di Me”, il primo reality tv di Ottochannel Tv 696, dedicato al benessere psicofisico. Sabato 12 febbraio 2022 si terrà la prima tranche di selezioni, al Caravaggio Sporting Village di Napoli. Si bissa sabato 19 febbraio 2022, sempre nel Villaggio dello Sport di via Terracina 382 a Fuorigrotta. Una doppia data per dare spazio a tutti gli aspiranti concorrenti, per raccontarsi e mettersi in gioco, in questa entusiasmante fase iniziale del programma tv.

Numerose le adesioni arrivate al team del reality, ma sono ancora aperte le iscrizioni. Per candidarsi è possibile inviare una email all’indirizzo: prenditicuradim e@ottoproduction.it presentandosi (nome, cognome, età, città), o contattando il numero 327-4739599, dalle ore 9 alle ore 18, numero da contattare anche scrivendo su whatsApp. Gli aspiranti concorrenti saranno convocati per fasce orarie, così da evitare assembramenti, nel pieno rispetto della normativa Covid-19. Due le pagine social attraverso cui essere sempre aggiornati: su Instagram “prenditicuradime2022”o su Facebook sulla pagina “Prenditi cura di me”.

Il Caravaggio Sporting Village sarà la speciale location di un percorso televisivo innovativo, ideato dallo psicoterapeuta Massimiliano Gaudino. Su Ottochannel Tv si potrà assistere alle varie fasi del format, dai casting alle interviste, passando per le dirette e il lavoro dei coach, tra esercizi in palestra e terapie mirate. Rinascere grazie ad esperti professionisti nel segno del benessere di mente e corpo, questo l’obiettivo del reality, che sarà interamente girato al Caravaggio, dove si accenderanno le telecamere di Ottochannel Tv, per raccontare il viaggio verso il cambiamento.

Sarà Massimiliano Gaudino a seguire i concorrenti con un percorso psicoterapico, Assia Venturelli nutrizionista seguirà il percorso di dimagrimento e di rieducazione alimentare dei concorrenti, mentre Francesco Pappadia, personal trainer in forze al Caravaggio Sporting Village, rimetterà in forma gli sfidanti. A fare gli onori di casa Rosanna Vigorito, che da anni ha realizzato nel cuore di Fuorigrotta, con sua sorella Valentina il villaggio dello sport, punto di riferimento per gli amanti del fitness declinato in ogni sua forma. A presentare il programma saranno le giornaliste di Ottochannel Tv Simonetta Ieppariello ed Imma Tedesco.

Al concorrente che avrà raggiunto il miglior risultato complessivo, sarà consegnato un gradito omaggio.

Saranno gli stessi coach a valutare i progressi dei concorrenti.