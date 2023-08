Programma di Agosto di ESTATE a CORTE 2023 – Il Grande Cinema nei Quartieri Spagnoli

FOQUS in collaborazione con CasaZen e Scuola di Cinema, Fotografia e Audiovisivo – Accademia di Belle Arti di Napoli

Con il contributo di Regione Campania – FCRC

ESTATE a CORTE 2023

Il grande cinema nei Quartieri Spagnoli

Proiezioni e incontri con i protagonisti del cinema italiano

dal 6 luglio al 3 settembre

a cura di Pietro Pizzimento

Corte dell’Arte di FOQUS – Fondazione Quartieri Spagnoli

via Portacarrese a Montecalvario, 69 – Napoli

Apertura ore 20:00

Inizio proiezioni ore 21:00

Ingresso: € 3,50 serate cinema italiano ed europeo

Ingresso € 5,00 altre serate, se non diversamente indicato

Acquista il biglietto on-line: Azzurroservice

Web: FOQUSNAPOLI

Facebook: FOQUSNAPOLI

AGOSTO

per il ciclo Cinema Europeo oggi

Martedì 1 agosto – THE QUIET GIRL – An Cailín Ciúin (Irlanda, 2022, 97’) di Colm Bairéad con Catherine Clinch, Carrie Crowley, Andrew Bennett, Michael Patrick Carmody, Kate Nic Chonaonaigh, Joan Sheehy, Carolyn Bracken. Nomination Oscar 2023, 2 nomination premi BAFTA 2023 (film straniero, sceneggiatura non originale), 1 European Film Award 2022 (fotografia). Drammatico

per il ciclo È Cinema d’Autore Italiano

Mercoledì 2 agosto – ASTOLFO (Italia, 2022, 97’) di Gianni Di Gregorio con Stefania Sandrelli, Gianni Di Gregorio, Simone Colombari, Agnese Nano, Alberto Testone. 1 nomination David di Donatello 2023 (sceneggiatura), 1 nomination Nastri d’Argento 2023 (film commedia). Commedia

per il ciclo Francia oggi

Giovedì 3 agosto – MAIGRET (Francia, 2022, 89’) di Patrice Leconte con Gérard Depardieu, Jade Labeste, Mélanie Bernier, Aurore Clément, André Wilms, Hervé Pierre, Pierre Moure, Bertrand Poncet, Anne Loiret. Drammatico

per il ciclo FAMILY LIFE

Venerdì 4 agosto – THE FABELMANS (USA, 2022, 151’) di Steven Spielberg con Michelle Williams (nomination Golden Globe 2023 e nomination Oscar 2023), Paul Dano, Seth Rogen, Gabriel LaBelle, Judd Hirsch (nomination Oscar 2023), Oakes Fegley, Gabriel Bateman, Nicolas Cantu, Julia Butters, Sam Rechner. David di Donatello 2023, 2 Golden Globe 2023 (film drammatico, regia) , 5 nomination Golden Globe 2023 (sceneggiatura), 7 nomination Oscar 2023 (film, regia, sceneggiatura), 1 nomination Premi BAFTA 2023 (sceneggiatura originale). Drammatico, Biografico

per il ciclo È Cinema d’Autore Italiano

Sabato 5 agosto – LAGGIÙ QUALCUNO MI AMA (Italia, 2023, 128’) di Mario Martone con Massimo Troisi. Documentario

per il ciclo È Cinema d’Autore Italiano

Domenica 6 agosto – MIA (Italia, 2023, 108’) di Ivano De Matteo con Greta Gasbarri, Edoardo Leo (nomination Nastri d’Argento 2023), Milena Mancini (nomination Nastri d’Argento 2023), Riccardo Mandolini, Alessia Manicastri, Giorgia Faraoni, Giorgio Montanini, Vinicio Marchioni, Samuel Christian Franzese. 3 nomination Nastri d’Argento 2023 (soggetto). Drammatico

Interverranno durante la serata il regista Ivano De Matteo e la sceneggiatrice Valentina Furlan

per il ciclo Così Lontano, Così Vicino

Lunedì 7 agosto – PLAN 75 (Giappone/Francia/Filippine, 2022, 113’) di Chie Hayakawa con Chieko Baisho, Hayato Isomura, Stefanie Arianne, Yumi Kawai, Taka Takao, Hisako Ôkata, Kazuyoshi Kushida, Mari Nakayama, Motomi Makiguchi, Koshirô Asami. Drammatico, Fantascienza

per il ciclo È Cinema d’Autore Italiano

Martedì 8 agosto – DISCO BOY (Francia/Italia/Polonia/Belgio, 2023, 92’) di Giacomo Abbruzzese con Franz Rogowski, Morr N’Diaye, Laetitia Ky, Leon Lucev, Matteo Olivetti, Robert Wieckiewicz, Michal Balicki, Mutamba Kalonji. 1 nomination Nastri d’Argento 2023 (regista esordiente), premio per il miglior contributo artistico al Festival Internazionale di Berlino 2023. Drammatico

per il ciclo È Cinema d’Autore Italiano

Mercoledì 9 agosto – L’IMMENSITÀ (Italia/Francia, 2022, 94’) di Emanuele Crialese con Penélope Cruz (nomination David di Donatello 2023), Vincenzo Amato, Luana Giuliani, Patrizio Francioni, Maria Chiara Goretti, Penelope Nieto Conti, Alvia Reale, Filippo Pucillo, Rita De Donato, Aurora Quattrocchi. 3 nomination David di Donatello 2023 (sceneggiatura), 1 Nastro d’Argento 2023 (soggetto), 2 nomination Nastri d’Argento 2023. Drammatico

per il ciclo È Cinema d’Autore Italiano

Giovedì 10 agosto – IL SOL DELL’AVVENIRE (Italia, 2023, 95’) di Nanni Moretti con Nanni Moretti, Margherita Buy (nomination Nastri d’Argento 2023), Silvio Orlando, Barbora Bobulova (Nastro d’Argento 2023), Flavio Furno, Mathieu Amalric, Zsolt Anger, Jerzy Stuhr, Teco Celio, Valentina Romani. 1 Nastro d’Argento 2023, 8 nomination Nastri d’Argento 2023 (film, regia, sceneggiatura). Drammatico

per il ciclo Francia oggi

Venerdì 11 agosto – MON CRIME – LA COLPEVOLE SONO IO (Francia, 2023, 102’) di François Ozon con Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, Isabelle Huppert, Fabrice Luchini, Dany Boon, Dany Boon, Jean-Christophe Bouvet, Félix Lefebvre, Michel Fau, Radostina Rogliano. Drammatico

per il ciclo È Cinema d’Autore Italiano

Sabato 12 agosto – STRANIZZA D’AMURI (Italia, 2023, 130’) di Giuseppe Fiorello con Gabriele Pizzurro, Samuele Segreto, Fabrizia Sacchi, Simona Malato, Antonio De Matteo, Enrico Roccaforte, Sebastiano Tinè, Giuditta Vasile. 1 Nastro d’Argento 2023 (regista esordiente), 2 nomination Nastri d’Argento 2023. Drammatico

per il ciclo È Cinema d’Autore Italiano

Domenica 13 agosto – IL RITORNO DI CASANOVA (Italia, 2023, 95’) di Gabriele Salvatores con Toni Servillo, Fabrizio Bentivoglio (nomination Nastri d’Argento 2023), Sara Serraiocco, Natalino Balasso, Alessandro Besentini, Bianca Panconi, Antonio Catania, Yoon C. Joyce, Riccardo Gamba. 5 nomination Nastri d’Argento 2023 (film, fotografia). Drammatico

per il ciclo Francia oggi

Lunedì 14 agosto – LA NOTTE DEL 12 – La nuit du 12 (Francia, 2022, 114’) di Dominik Moll con Bastien Bouillon (Premio César 2023), Bouli Lanners (Premio César 2023), Anouk Grinberg, Théo Cholbi, Johann Dionnet, Mouna Soualem, Lula Cotton-Frapier, Pauline Serieys, Sylvain Baumann. 6 Premi César 2023 (film francese, regia, sceneggiatura non originale), 10 nomination Premi César 2023 (fotografia, montaggio), 2 Lumiere Award 2023 (film, sceneggiatura), 6 nomination Lumiere Award 2023 (regia, fotografia). Thriller

per il ciclo È Cinema d’Autore Italiano

Anteprima nazionale

Martedì 15 agosto – UNA COMMEDIA PERICOLOSA (Italia, 2023, 101’) di Alessandro Pondi con Enrico Brignano, Gabriella Pession, Paola Minaccioni, Niccolò Senni, Marco Zingaro, Leandro Amato, Grazia Schiavo, Fortunato Cerlino, Giuseppe Lo Piccolo, Emanuela Ionica, Monica Vallerini. Commedia

per il ciclo Così Lontano, Così Vicino

Mercoledì 16 agosto – NINJABABY (Norvegia, 2021, 103’) di Yngvild Sve Flikke con Kristine Kujath Thorp, Arthur Berning, Nader Khademi, Tora Christine Dietrichson, Silya Nymoen, Herman Tømmeraas, Mathias Kolstad Eriksen, Anita Gulliksen, Frida Øystese Haave. 1 nomination European Film Awards 2021 (film commedia). Commedia. V.M. 14 anni

per il ciclo Cinema Europeo oggi

Giovedì 17 agosto – FAIRYTALE – UNA FIABA – Skazka (Belgio/Russia, 2022, 78’) di Aleksandr Sokurov con voci di Fabio Mastrangelo, Lothar Deeg, Tim Ettelt, Vakhtang Kuchava, Alexander Sagabashi, Pascal Slivansky. Fantastico

per il ciclo FAMILY LIFE

Venerdì 18 agosto – EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE (USA, 2022, 139’) di Dan Kwan, Daniel Scheinert con Michelle Yeoh (Golden Globe 2023 e Oscar 2023), Stephanie Hsu (nomination Oscar 2023), Ke Huy Quan (Oscar 2023 e Golden Globe 2023), James Hong, Jamie Lee Curtis (Oscar 2023 e nomination Golden Globe 2023, Tallie Medel, Jenny Slate, Harry Shum Jr., Biff Wiff, Sunita Mani, Aaron Lazar. 7 Oscar 2023 (film, regia, sceneggiatura originale, montaggio), 10 nomination Oscar 2023, 2 Golden Globe 2023, 6 nomination Golden Globe 2023 (film brillante, regia, sceneggiatura), Premio BAFTA 2023 (montaggio), 10 nomination Premi BAFTA 2023 (film, regia, sceneggiatura originale). Azione, Avventura, Commedia

per il ciclo È Cinema d’Autore Italiano

Sabato 19 agosto – L’OMBRA DI CARAVAGGIO (Italia, 2022, 120’) di Michele Placido con Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert, Micaela Ramazzotti, Mario Molinari (I), Vinicio Marchioni, Lolita Chammah, Maurizio Donadoni, Michele Placido, Alessandro Haber, Gianfranco Gallo. 2 David di Donatello 2023, 5 nomination David di Donatello 2023, 3 Nastri d’Argento 2023 (fotografia), 5 nomination Nastri d’Argento 2023 (montaggio). Drammatico

per il ciclo È Cinema d’Autore Italiano

Domenica 20 agosto – MIXED BY ERRY (Italia, 2023, 110’) di Sydney Sibilia con Luigi D’Oriano, Giuseppe Arena, Emanuele Palumbo, Francesco Di Leva, Cristiana Dell’Anna, Adriano Pantaleo, Chiara Celotto, Greta Esposito, Fabrizio Gifuni. 3 Nastri d’Argento 2023 (film commedia), 5 nomination Nastri d’Argento 2023 (sceneggiatura). Commedia

per il ciclo LA CITTÀ AZZURRA

Ingresso gratuito

Lunedì 21 agosto –Serata con presentazione di un libro e di un fumetto che indagano sugli “ effetti collaterali “ che il terzo titolo tricolore ha portato alla città e alla sua percezione all’esterno. Interverranno gli autori Alberto Castellano, Antonio Mango e Giulio Gargia

per il ciclo Così Lontano, Così Vicino

Martedì 22 agosto – BEAU HA PAURA – Beau Is Afraid (Canada/USA, 2023, 179’) di Ari Astera con Joaquin Phoenix, Patti Lupone, Amy Ryan, Nathan Lane, Kylie Rogers, Denis Ménochet, Parker Posey, Zoe Lister-Jones, Michael Gandolfini, Stephen McKinley Henderson, Joe Cobden. Commedia, Drammatico. V.M. 14 anni

per il ciclo È Cinema d’Autore Italiano

Anteprima nazionale

Mercoledì 23 agosto – ROSSOSPERANZA (Italia, 2023, 87’) di Annarita Zambrano con Margherita Morellini, Ludovica Rubino, Luca Varone, Elia Nuzzolo, Antonio Zavatteri, Rolando Ravello, Andrea Sartoretti, Simone Pezzotti, Daniela Marra, Leonardo Giuliani. In concorso al 76° Locarno Film Festival (2023). Drammatico

per il ciclo Campania e Dintorni

Giovedì 24 agosto – ZIO RIZ (Italia, 2022, 62’) di Raffaela Mariniello. Documentario

per il ciclo È Cinema d’Autore Italiano

Venerdì 25 agosto – BONES AND ALL (Italia/USA, 2022, 130’) di Luca Guadagnino con Taylor Russell (Premio Marcello Mastroianni – Venezia 2022), Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg, André Holland, Chloë Sevigny, David Gordon Green, Jessica Harper, Jake Horowitz, Mark Rylance, Francesca Scorsese. Leone d’Argento per la miglior regia alla 79ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (2022), 1 nomination David di Donatello 2023 (film straniero), 1 nomination Nastri d’Argento 2023 (regia). Drammatico, Horror. V.M. 14 anni

per il ciclo È Cinema d’Autore Italiano

Sabato 26 agosto – LE OTTO MONTAGNE – The Eight Mountains (Italia/Francia/Belgio, 2022, 147’) di Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersch con Luca Marinelli (nomination David di Donatello 2023, Nastro d’Argento 2023), Alessandro Borghi (nomination David di Donatello 2023, Nastro d’Argento 2023), Filippo Timi (nomination David di Donatello 2023), Elena Lietti, Gualtiero Burzi, Elisa Zanotto. Premio della Giuria al 75° Festival di Cannes (2022), 4 David di Donatello 2023 (film, sceneggiatura non originale, fotografia), 13 nomination David di Donatello 2023 (regia, montaggio, produzione), 2 Nastri d’Argento 2023, 3 nomination Nastri d’Argento 2023. Drammatico

per il ciclo È Cinema d’Autore Italiano

Domenica 27 agosto – DANTE (Italia, 2022, 94’) di Pupi Avati con Sergio Castellitto, Alessandro Sperduti, Enrico Lo Verso, Carlotta Gamba, Alessandro Haber, Gianni Cavina, Leopoldo Mastelloni, Ludovica Pedetta, Romano Reggiani, Paolo Graziosi, Mariano Rigillo, Valeria D’Obici. 1 nomination David di Donatello 2023. Biografico

per il ciclo CORTOMETRAGGI

Ingresso gratuito

Lunedì 28 agosto – SERATA DI CORTOMETRAGGI DI FICTION TARGATI ABANA

a cura di Luigi Barletta, docente dei corsi di Cinema ed Audiovisivo della Accademia delle Belle Arti di Napoli

per il ciclo CORTOMETRAGGI

Ingresso gratuito

Martedì 29 agosto – SERATA DI CORTOMETRAGGI DI FICTION TARGATI ABANA

a cura di Luigi Barletta, docente dei corsi di Cinema ed Audiovisivo della Accademia delle Belle Arti di Napoli

per il ciclo Campania e Dintorni

Mercoledì 30 agosto – TRE UOMINI E UN FANTASMA (Italia, 2022, 90’) di Raffaele Ferrante, Francesco De Fraia, Domenico Manfredi con Raffaele Ferrante, Domenico Manfredi, Francesco De Fraia. Commedia

Interverranno durante la serata i registi ed attori Raffaele Ferrante, Domenico Ferrante, Francesco De Fraia

per il ciclo Campania e Dintorni

Giovedì 31 agosto – LA DIVINA COMETA (Italia, 2022, 96’) di Mimmo Paladino con Toni Servillo, Francesco De Gregori, Alessandro Haber, Sergio Rubini, Nino D’Angelo, Peppe Servillo, Giovanni Veronesi, Cristina Donadio, Tomas Arana, Giovanni Esposito. Arte

Interverrà durante la serata il produttore A. Cannavale

SETTEMBRE

per il ciclo Campania e Dintorni

Anteprima nazionale

Venerdì 1 settembre – LA CURA – La peste (Italia, 2022, 87’) di Francesco Patierno con Alessandro Preziosi, Francesco Di Leva, Francesco Mandelli, Cristina Donadio, Andrea Renzi, Antonino Iuorio, Peppe Lanzetta, Francesca Romana Bergamo. Drammatico

Interverranno durante la serata il regista Francesco Patierno, l’attrice Cristina Donadio, l’attore Andrea Renzi e il produttore A. Cannavale

per il ciclo È Cinema d’Autore Italiano

Sabato 2 settembre – RAPITO (Italia, 2023, 134’) di Marco Bellocchio con Enea Sala, Leonardo Maltese, Paolo Pierobon (Nastro d’Argento 2023), Fausto Russo Alesi (nomination Nastri d’Argento 2023), Barbara Ronchi (Nastro d’Argento 2023), Samuele Teneggi, Filippo Timi, Fabrizio Gifuni, Giustiniano Alpi, Corrado Invernizzi. 6 Nastri d’Argento 2023 (film, regia, sceneggiatura, montaggio), 9 nomination Nastri d’Argento 2023. Drammatico

per il ciclo È Cinema d’Autore Italiano

Domenica 3 settembre – RAPITO (Italia, 2023, 134’) di Marco Bellocchio con Enea Sala, Leonardo Maltese, Paolo Pierobon (Nastro d’Argento 2023), Fausto Russo Alesi (nomination Nastri d’Argento 2023), Barbara Ronchi (Nastro d’Argento 2023), Samuele Teneggi, Filippo Timi, Fabrizio Gifuni, Giustiniano Alpi, Corrado Invernizzi. 6 Nastri d’Argento 2023 (film, regia, sceneggiatura, montaggio), 9 nomination Nastri d’Argento 2023. Drammatico

Servizi e Accesso per disabili

Parcheggio interno gratuito per bike e scooter