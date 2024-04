Radio Italia Live – il Concerto per la prima volta a Pizza del Plebiscito

Per la prima volta in assoluta, il tradizionale “Radio Italia Live – il concerto” arriverà anche a Napoli. Ad annunciarlo è stato lo stesso Sindaco Gaetano Manfredi, il quale intervenuto in diretta durante la trasmissione condotta da Mario Volanti, ha così dichiarato: “Sono felice che questa piazza, luogo storico di eventi musicali, e il calore del pubblico partenopeo, potranno condividere con noi e tutti gli artisti partecipanti una grande serata di musica dal vivo”.

Un’occasione da non perdere visto che, dopo diversi anni in cui l’altra Tappa del concerto organizzato dall’emittente radiofonica era Palermo, quest’anno sarà la Piazza principale del capoluogo campano ad accogliere una serie di nomi illustri del panorama musicale di casa nostra. Ma purtroppo è ancora un mistero su chi parteciperà all’evento. Nonostante ciò, ad accompagnare tutti loro ci sarà l’accompagnamento della Radio Italia Live Orchestra, diretta dal Maestro Bruno Santori.

Durante la telefonata, il primo cittadino della città Partenopea ha proseguito affermando: “È una grande soddisfazione per la nostra Amministrazione e per la città intera poter ospitare per la prima volta appuntamento di rilievo nazionale”. Quindi per il mese di giugno, Piazza del Plebiscito è luogo di appuntamento per diversi importanti concerti. Si perché, oltre a questo, Dal prossimo 7 e fino al 16 di giugno il cantante napoletano Gigi D’Alessio ha messo a segno sei date consecutivamente nel cuore della città per il continuo del Tour già denominato “Uno come te – l’emozione continua”; Ancora, il prossimo 21-22 giugno il grande cantante Renato Zero farà tappa a Napoli per proseguire il Tour che lo vede esibirsi per portare in giro per l’Italia il suo ultimo lavoro discografico (Autoritratto); Invece sei giorni dopo (il 28 dello stesso mese), in piazza si vedrà esibirsi il noto cantante napoletano Davide Petrella (in arte Tropico) in occasione del suo Tour. Ovviamente queste sono date da cerchiare in rosso sul proprio calendario.

Tornando di nuovo al concerto di Radio Italia e in collaborazione con il Comune di Napoli, sarà come sempre, gratuito. Per il momento, non ci resta che provare a sincronizzarci sulle frequenze della radio nei prossimi giorni, sperando di scoprire i nomi dell’intero cast che saliranno sul parco il prossimo giovedì 27 giugno magari sperando ci venga annunciato pure il proprio beniamino per accorrere poi sul posto per cantare tutti insieme i suoi brani.