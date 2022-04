San Marino, tradizionale cerimonia di insediamento dei Capitani Reggenti

Repubblica di San Marino, la Cerimonia di Insediamento delle più Alte cariche dello Stato, ancora una volta scaturisce particolari sensazioni ed emozioni, rispettando ad ogni modo protocollo e tradizioni che nei secoli si ripetono come un perfetto meccanismo.

La cerimonia di insediamento dei Capitani Reggenti è una festa nazionale a San Marino e si svolge dal 1243, il 1 aprile e il 1 ottobre. Solo nel 1740 si è svolta il 5 febbraio ed il 1 ottobre a causa dell’occupazione alberoniana.

I Capitani Reggenti per questa tornata sono Oscar Mina e Paolo Rondelli. Per Mina è la seconda volta; mentre per Paolo Rondelli il primato di diventare il primo Capo di Stato al mondo appartenente alla comunità LGBT+, la carica dura per un semestre, anche questa è un particolare degno di nota, si potrebbe definire un record mondiale.

La cerimonia come da consuetudine, ha avuto inizio con cerimonia dell’alzabandiera in Piazza della Libertà, a seguire il Corteo militare a Palazzo Valloni, dove è avvenuto l’omaggio del corpo diplomatico e consolare accreditato con le rituali presentazioni e strette di mano, chiuse come da tradizione dall’oratore ufficiale: la Ministra della Giustizia del Governo Italiano intervenuta per la circostanza, Marta Cartabia. L’indirizzo di saluto alla Reggenza del Nunzio apostolico, S. E. Rev.ma Monsignor Emil Paul Tscherrig. Dal Valloni il Corteo si è disteso lungo le contrade del centro fino a Palazzo Pubblico per l’incontro con la Reggenza uscente. Pochi minuti di colloquio e il corteo si ricompone per sfilare verso la Basilica del Santo ed assistere alla Messa solenne celebrata dal Vescovo di San Marino-Montefeltro, S.E. Rev.ma Monsignor Andrea Turazzi.

Al termine della funzione religiosa, il ritorno a Palazzo Pubblico per l’ultimo atto, il passaggio dei poteri, culmine della cerimonia. Ma prima l’orazione ufficiale tenuta dalla Ministra Cartabia sottolineata al termine da un lungo applauso. Infine la formula di giuramento in latino, letta dal Segretario di Stato agli Interni, Elena Tonnini, e lo Scambio del Collare di Gran Maestro dell’Ordine di San Marino.

Sulle note dell’Inno nazionale, il Titano saluta infine i Capitani Reggenti, Oscar Mina II e Paolo Rondelli I.

Chi sono i Capitani Reggenti?

Oscar Mina II (San Marino, 24 settembre 1958) è un politico sammarinese. in servizio come Capitano Reggente di San Marino dal 1° aprile 2022, il mandato precedente è stato svolto dal 1° aprile 2009 all’ottobre 2009 insieme a Massimo Cenci. Mina è stata eletta al Consiglio Grande e Generale come membro del Partito Democratico Cristiano Sammarinese nel 2006. Nel 1979 Oscar Mina si laurea in ingegneria elettrica e successivamente studia scienze politiche all’Università di Urbino. Dal 1979 è funzionario della fornitura di acqua e gas di San Marino. Mina è single e vive a Serravalle.

Paolo Rondelli I, 59 anni, nato a San Marino, Laureato in Ingegneria Chimica, ha conseguito un Master in Giornalismo, Storico, scrittore drammaturgo, delegato UEFA e commissario FIFA, ex vicepresidente di arcigay Rimini. Paolo Rondelli con la sua nomina a Capitano Reggente, raggiunge oltre la nomina prestigiosa di Capo di Stato anche quella di primo Capo di Stato LGBT+ al mondo. Eppure fino a 18 anni fa dichiarare l’omosessualità era un reato a San Marino punibile con il carcere. Tra le nomine ed incarichi si evidenziano: membro della delegazione sammarinese al Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa. In tale veste è stato membro delle missioni di osservazione elettorale in Azerbaigian, Moldova, Albania, Kosovo, Serbia, Armenia, Israele e Macedonia. Infine, nel 2005 Rondelli è entrato a far parte del Comitato Direttivo per la Democrazia Locale e Regionale e del Comitato di Esperti in Partecipazione Democratica ed Etica Pubblica a Livello Locale e Regionale del Consiglio d’Europa. Da ottobre 2006 a maggio 2007 è stato Rappresentante Speciale del Presidente del Comitato dei Ministri per la Serbia e Montenegro nel Consiglio d’Europa e da aprile 2005 a maggio 2010 Relatore per il Comitato per lo Sviluppo Sostenibile.

Dal 25 luglio 2007 all’ottobre 2016 è stato Ambasciatore sammarinese negli Stati Uniti e dal 2019 è deputato al Parlamento sammarinese per il Movimento Civico R.E.T.E..

A cura di: Raffaele Fattopace