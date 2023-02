Sanremo 2023: la risposta del governo Meloni

Il Festival di Sanremo 2023 ha totalizzato un numero altissimo di telespettatori con performances strepitose degli artisti e degli ospiti.

D’altro canto, però, questa edizione ha provocato non pochi “scandali”. Prima tra tutte l’esibizione di Blanco che ha fatto parlare molto la stampa. Ma l’ultima puntata ha superato ogni aspettativa. Rosa Chemical ha baciato Fedez proprio sul palco dell’Ariston.

Già il testo del cantante, “Made in Italy”, aveva destato scandalo in Parlamento da parte di Maddalena Morgante, di Fratelli d’Italia, la quale mirava alla tutela dei minori: “Il Festival della canzone italiana rischia di diventare l’ennesimo spot in favore del gender e della sessualità fluida, temi sensibilissimi che da sempre Fratelli d’Italia contrasta. È inaccettabile che tutto questo possa avvenire non solo nella tv di Stato, che troppo spesso dimentica il suo ruolo di pubblico servizio, e non soltanto con i soldi dei contribuenti, ma soprattutto davanti ai tantissimi bambini che guarderanno la televisione per una serata in famiglia.”

Il cantante aveva descritto la sua canzone su Instragram così: “Sesso. Libertà. Uguaglianza. Amore in tutti i sensi. E tutti a tavola! Made in Italy è questo: è pizza e tovaglia a scacchi. Made in Italy è piedi, con cui calpestare ciò che è generalista e che chiude tutto dentro una gabbia fatta di tabù. Made in Italy vuole liberarci dalle censure, dagli stereotipi e dal politicamente corretto”.

Dopo il bacio, però, il governo Meloni si è fatto sentire. Il vertice Rai, con molta probabilità cambierà. A rischiare sarebbero principalmente l’amministratore delegato Carlo Fuortes e il direttore dell’Intrattenimento Stefano Coletta.

Vittorio Sgarbi ha affermato: “I vertici Rai devono andare a casa, il fallimento di Sanremo lo impone”.

La linea degli altri partiti sembrerebbe più tranquilla.

Insomma, Rosa Chemical ha fatto parlare di sé fin dall’inizio e, in aggiunta, c’è stato anche il brano di Fedez contro alcuni membri del nuovo governo.

Gli argomenti di Fratelli d’Italia in Parlamento resteranno fermi sulle polemiche del Festival o andranno oltre?