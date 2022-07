SARÀ TRA NAPOLI E PERUGIA LA SECONDA SFIDA NEL RITIRO IN VAL DI SOLE 2022 UN GRANDE LOGO DEL NAPOLI ACCOGLIERÀ I TIFOSI AZZURRI A DIMARO FOLGARIDA

DIMARO FOLGARIDA (VAL DI SOLE – TRENTINO), 3 LUGLIO 2022 – È un grande logo del Napoli – una grande N bianca collocato in un cerchio azzurro, contornato da una corona bianca – disegnato sull’asfalto di Piazza Madonna del Pace a Dimaro l’omaggio preparato dalla Val di Sole ai tifosi della squadra partenopea che dal prossimo fine settimana torneranno ad affollare questa località montana del Trentino occidentale.

È stato realizzato sul vialetto che porta al Teatro sede delle Conferenze stampa di Mister Spalletti ad inizio e fine ritiro ma anche al palco dove è previsto nella serata di sabato 16 luglio la presenza della squadra nell’ambito dell’evento DJ contest.

E nel frattempo emergono altri dettagli relativi al ritiro precampionato della squadra partenopea in programma dal 9 al 19 luglio a Dimaro Folgarida: sarà infatti il Perugia l’avversario del Napoli nella seconda amichevole in calendario domenica 17 luglio allo Stadio di Carciato con orario d’inizio alle ore 18.00.

I biglietti sono in vendita online su sito Liveticket.it https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=379992 al costo di 17€ per la tribuna laterale e di 22€ per la tribuna coperta (prezzo comprensivo dei diritti di prevendita). I biglietti sono in vendita anche presso Ufficio Info Dimaro (posto nell’edificio del Municipio) al costo di 15€ per la tribuna laterale e di 20€ per tribuna coperta.

La squadra umbra è stata protagonista in passato di alcune imprese in serie A e attualmente milita nel campionato cadetto concluso nell’ultima stagione all’ottavo posto. Nei play off la squadra del presidente Massimiliano Santopadre ha affrontato nei quarti il Brescia ed è stata sconfitta 3-2 dopo i supplementari.

L’ultimo confronto diretto tra Napoli e Perugia risale al 14 gennaio 2020 in Coppa Italia con vittoria dei padroni di casa per 2-0. Per l’ultima sfida in campionato bisogna risalire al 23 aprile 2004 quando nel torneo di C1 i padroni di casa vinsero al Diego Armando Maradona con il medesimo punteggio di 2-0.

La stagione agonistica 2022-0223 si aprirà per il Napoli con l’amichevole contro l’Anaune in programma nel ritiro di Dimaro Folgarida sempre allo Stadio di Carciato giovedì 14 luglio, con calcio d’inizio alle ore 18.00. La squadra di Cles, capoluogo amministrativo della vicina Val di Non, nell’ultima stagione ha militato nel Campionato d’Eccellenza del Trentino Alto Adige e chiuso al quart’ultimo posto centrando così l’obiettivo stagionale della salvezza. Biglietti in vendita online su https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=379515. presso Ufficio Info Dimaro (posto nell’edificio del Municipio).

E in attesa dell’arrivo della squadra del Presidente Aurelio De Laurentiis fervono i lavori di preparazione dello Stadio di Dimaro. Nelle ultime settimane è stato riseminato il tappeto erboso, che si presenta ora in condizione perfette ed è iniziato il lavoro di posa del manto erboso su metà della pista di atletica per consentire il lavoro atletico senza compromettere il rettangolo di gioco. Questa settimana sarà montato anche il tendone dove saranno ospitate le macchine per l’attività al coperto.

SSC Napoli raggiungerà il Trentino già nella serata di venerdì 8 per la prima cena nella sede del ritiro allo Sport Hotel Rosatti a Dimaro Folgarida. Poi nel fine settimana sono previsti due giorni di allenamenti con doppia seduta quotidiana allo stadio di Carciato nel cui antistadio tornerà il rito delle sedute di autografi con gli appuntamenti serali pubblici con allenatore e giocatori. Undici giorni di sport, tifo, divertimento ma anche di ossigenazione e relax nonché la possibilità di svolgere attività fisica o semplici passeggiate nelle splendida Val di Sole e nelle convalli di Pejo e Rabbi, sfruttando l’infinità offerta di attività outdoor.

Tra le curiosità vi è anche una mini pista di sci sintetica allestita nei pressi dello stadio di Carciato dove ai piccoli ospiti sarà possibile provare gratuitamente l’ebbrezza della prima esperienza sciistica, in un contesto decisamente insolito e sotto l’occhio vigile dei Maestri di sci. Sempre per le famiglie, poco lontano sarà allestito il Pala Orso in collaborazione con il Parco Adamello Brenta per informare sulle peculiarità di un territorio intonso dal punto di vista ambientale.

A disposizione dei tifosi del Napoli anche quest’anno vi sono le Val di Sole Guest Card e Trentino Card che offrono grandi sconti. “Con la card si avrà l’opportunità di salire sulle montagne della Val di Sole grazie a oltre 10 funivie e seggiovie. Si potranno raggiungere i 3000 metri delle vette dell’Ortles Cevedale e dell’Adamello Presanella – spiega Fabio sacco, direttore dell’Apt -. Un’occasione da non perdere anche per i tifosi del Napoli anche perché con le card ci si potrà muovere liberamente, in tutto il Trentino, con il treno ed il pullman, visitare musei, castelli, fortezze, siti naturalistici e accedere a centri termali per l’assaggio delle acque minerali. La card è a disposizione di tutti gli ospiti della Val di Sole al costo di 2 soli euro al giorno, ma ne vale oltre 10. Gratis i bambini fino a 12 anni, non compiuti, se accompagnati da 1 adulto”. Unica condizione soggiornare nelle ricettive convenzionate.

Insomma, un evento da non perdere dove potersi godere il paesaggio del Trentino e il match. Una straordinaria sorpresa per i giocatori del Napoli e dei propri tifosi con attività di montagna per grandi e bambini, ottime soprattutto in questi periodo di caldo intenso.