Serie A, L’ex Campione Del Mondo Cannavaro riparte dall’Udinese

Tra pochissimo riprenderà la carriera da allenatore di Fabio Cannavaro: dopo l’annuncio, l’ex Campione del Mondo a Germania ’06 farà il suo esordio sulla panchina dell’Udinese in casa in vista del recupero contro alla Roma per la gara dello scorso 14 aprile al minuto 72:30 quando Evan Ndicka, difensore dei giallorossi, ha accusato un malore che lo ha portato a dover abbandonare il terreno di gioco. il match, fermo sul risultato di 1-1, vale per 32° giornata del Campionato di Serie A.

Dopo la infelice esperienza di qualche anno fa al Benevento e dopo un lunghissimo corteggiamento ad Aurelio De Laurentiis per prendere posto sulla panchina del Napoli, L’ex difensore centrale di Juventus e Inter ricomincia nelle mura amiche del Dacia Arena. Il suo obbiettivo e chiaro: Quello di cercare di portare la squadra bianconera fuori dal “vortice” della della zona retrocessine a cinque giornate dal termine della stagione 2023/24 (attualmente l’Udinese si trova con gli stessi punti del Frosinone e a -2 dal Sassuolo e a -3 dall’Empoli).

Per la sfida che porta alla “salvezza”, si preannuncia un finale rovente per la stessa Udinese, dato che dovrà affrontare molti scontri diretti con le principali candidate a combattere per non retrocedere in Serie B. Insomma, l’ex difensore è stato chiamato a “difendere” il posto in classifica attuale (il 17°) per garantire la permanenza nella massima categoria del campionato italiano. In pratica ad Udine, Cannavaro dovrà tentare di mettere in atto un piccolo “miracolo” dopo gli ultimi risultati non molto positivi del suo predecessore (Gabriele Cioffi).

Infine, questo il primo undici dell’allenatore 50enne che scenderà tra pochi minuti in campo contro il club capitolino: Udinese (3-5-1-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ferreira, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra; Lucca. A disposizione: Silvestri, Padelli, Festy, Zarraga, Success, Davis, Tikvic, Brenner, Kabasele. Ora non resta che augurare un in bocca al Lupo sincero a Cannavaro per questa sua nuova esperienza.