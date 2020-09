Sharon Stone: “L’aspetto fisico non conta? E’ una grossa, grassa bugia”

Rifiuta categoricamente l’idea che nella vita e nel lavoro (soprattutto il suo, ndr) l’aspetto non conti: “E’una grossa, grassa bugia”, afferma Sharon Stone in un’intervista a “The Telegraph” in cui racconta anche alcune esperienze sgradevoli vissute sul set, in passato.

“Non ti rendi conto di quanto l’aspetto fisico conti, finché non inizia a cedere con l’età”, ha detto l’attrice, che a 62 anni è più in forma che mai.

“Quando ero più giovane, tutti mi dicevano cosa non andava nel mio corpo. Mentre giravo Basic Instinct avevano assunto un truccatore, mi riempiva di trucco che io poi mi toglievo subito…”, aveva raccontato la star in una precedente intervista in cui affermava di piacersi molto di più adesso che quando era più giovane.

E a “The Telegraph” l’attrice ribadisce l’importanza di una consapevolezza del proprio corpo che vada al di là del solo concetto di bellezza estetica: “Non devi rimanere una bella ragazza per sempre, dobbiamo davvero iniziare ad affrontare il fatto che è bello essere una donna adulta e intelligente. Se il tuo partner non lo capisce, non è un adulto e non dovresti stare con lui “.

A 62 anni Sharon Stone cerca comunque di mantenere il suo corpo in forma e anche durante il lockdown, pur non potendo andare in palestra, ha seguito e continua a seguire un regime di allenamento casalingo: “30 squat al giorno e sollevamento pesi di palle di piombo da 7 libbre mentre guardo la TV…”

In quanto agli episodi del passato che hanno lasciato un segno l’attrice ricorda alcune spiacevoli esperienze vissute sul set quando era più giovane, come quella di un regista che le chiedeva di sedersi sulle sue ginocchia quando le dava indicazioni per il suo lavoro… “Ero giovane, oggi è tutto diverso , mi sono ammorbidita un po’ e lascio correre sugli episodi più insignificanti…”.