Stranger Things : tutte le ultime news sulla fortunata serie Netflix

Netflix ha annunciato ufficialmente che la quarta stagione di Stranger Things si tratterà del 2022. Purtroppo la data di uscita non è ancora chiara, ma sicuramente verrà resa nota nei prossimi mesi.

Stando a TVLine, le riprese avrebbero dovuto cominciare a gennaio 2020, per concludersi verso agosto. Tuttavia, Finn Wolfhard (interprete di Mike Wheeler), ospite a Live with Kelly and Ryan, ha dichiarato che sarebbero tornati sul set intorno a febbraio. A metà marzo 2020,però, tutto si è fermato. Infatti, a causa dell’emergenza Covid-19, Netflix era stato costretto a mettere in pausa tutte le proprie produzioni, compresa la stagione 4 di Stranger Things. Le riprese sarebbero poi ricominciate il 28 settembre. Nei prossimi mesi, dunque, si svolgerà la post-produzione, dopo ben 300 giorni sul set, come rivelato da Wolfhard.

Ancora non è stato rilasciato alcun trailer esteso, ma Netflix ha reso disponibile un video annuncio che comunica una rivoluzione non indifferente per la serie: “Non siamo più a Hawkins”. Quindi le riprese della serie si terranno anche fuori Atlanta. Ciò è stato confermato da un secondo video, una sorta di teaser, in cui vengono mostrate scene in Russia. Con molta probabilità la casa di produzione dovrebbe rilasciare il trailer definitivo circa un mese prima del caricamento degli episodi.

A proposito di quest’utlimi. Il nuovo capitolo della serie si comporrà esattamente di 9 episodi. Non si conoscono ancora tutti i titoli, tuttavia Netflix ha rivelato quelli dei primi quattro episodi:

Primo episodio Chapter One: The Hellfire Club;

Secondo episodio – Chapter 2: Tick Toc Mr. Clock;

Terzo episodio – Chapter 3: You Snooze You Lose;

Quarto episodio – Chapter 4: Wakey Wakey Eggs and Baked.

Stranger Things : un evento dedicato alla serie Netflix

Stranger Things Day è l’appuntamento più amato dai fan della famosa serie fantascientifica dei fratelli Duffer. L’evento virtuale ormai si svolge annualmente tramite i canali social di Netflix e quelli della serie. Si tratta di un’occasione speciale per diramare news e anticipazioni sullo show.

L’evento è fissato per il 6 novembre. La data non è assolutamente casuale, anzi è fondamentale per l’avvio della trama: infatti, lo stesso giorno del 1983 Eleven ha aperto per la prima volta il varco del Sottosopra, facendo entrare il Demogorgone ad Hawkins e quindi è anche la data in cui Will Byers scompare.

Durante l’evento online verrà presentata ufficialmente la nuova collezione di fumetti ispirata alla saga, che si chiamerà Stranger Things: Erica the Great! e uscirà il 23 novembre.

Stranger Things : aprono gli store ufficiali della serie

Domani, 6 novembre, apriranno i primi store ufficiali dedicati proprio a Stranger Things: uno a New York e l’altro a Los Angeles. Il sito ufficiale mostra alcune delle cose che troveremo all’interno di questi negozi temporanei, tutti ovviamente incentrati sulla serie Netflix e sui suoi personaggi.

Gli store di Stranger Things proporranno pezzi esclusivi tra cui “Elegorgon”, nato da una collaborazione tra Netflix e iam8bit. Ma non solo: saranno messi in vendita anche i cereali General Mills Stranger Things (confezionati in scatole originali in stile anni ’80) oltre a una grande varietà di action figures Bandai da collezione. All’interno dei negozi sarà possibile prendere parte anche a un viaggio interattivo pieno di momenti fotografici e divertenti easter egg, in grado di immergerci nella città di Hawkins e in ambientazioni iconiche come Joyce’s House, Palace Arcade e Starcourt Mall. Oltre agli store di New York e LA, sono attesi prossimamente al varco anche i negozi di Atlanta, Miami, Boston, Philadelphia, Chicago, San Francisco, Dallas, Seattle, Huston e Washington DC.

A cura di Vincenza Volpe