TAYLOR SWIFT – PUBBLICATO A SORPRESA IL NUOVO ALBUM “EVERMORE” – ONLINE IL VIDEO UFFICIALE DEL NUOVO SINGOLO “WILLOW”

Taylor Swift regala un’altra sorpresa ai suoi fan e pubblica a sorpresa, “evermore”, il nono album in studio. Dopo l’acclamato “folklore” pubblicato la scorsa estate, che ha estasiato pubblico e critica, l’artista continua il suo viaggio nella musica folk. Ad accompagnarla, lo stesso team del progetto precedente, Aaron Dessner dei The National, Jack Antonoff, Bon Iver e William Bovery.

La popstar ha confessato su Instagram di trovarsi in un momento di grandissima creatività e ispirazione: “Per dirlo con franchezza, non riuscivamo più a smettere di scrivere nuova musica. Parlando più poeticamente, sembra che ci siamo ritrovati ai confini della foresta folk e che abbiamo avuto una scelta: voltarci e tornare indietro o addentrarci ancora di più nella foresta di questa musica. Abbiamo deciso di immergerci completamente. Non ho mai fatto niente del genere prima d’ora. In passato ho sempre visto i miei album come ere a sé, non appena venivano pubblicati pensavo già a quello successivo. Con “folklore” è successa una cosa diversa. Nel produrlo, mi sono sentita come se non riuscissi a lasciarlo. Ho amato l’immaginario da favola che mi ha accompagnato durante questo cammino e ho amato il modo in cui voi avete accolto gli scenari da sogno, le tragedie, le storie epiche di amori perduti e ritrovati nelle vostre vite. Quindi abbiamo continuato a scriverle” – ha raccontato Taylor Swift.

“evermore” è disponibile in digitale nella versione standard da 15 tracce e presto sarà disponibile anche la versione fisica deluxe con due bonus track aggiuntive. Qui di seguito la tracklist completa:

01. willow

02. champagne problems

03. gold rush

04. ‘tis the damn season

05. tolerate it

06. no body, no crime (feat. Haim)

07. happiness

08. dorothea

09. coney island (feat. The National)

10. ivy

11. cowboy like me

12. long story short

13. marjorie

14. closure

15. evermore (feat. Bon Iver)

**bonus tracks per la versione fisica Deluxe

01. right where you left me

02. it’s time to go

Contemporaneamente è stato pubblicato su YouTube anche il video ufficiale del primo singolo “willow”, diretto dalla stessa Taylor Swift e che in pochissime ore conta già oltre il milione di views. Online sono disponibili inoltre i lyric video di tutte le tracce di “evermore”.

Taylor Swift, vincitrice di 10 Grammy Awards, è tra le artiste più influenti del panorama musicale contemporaneo. Acclamato sia dal pubblico che dalla critica, “folklore”, l’album che ha rivelato il lato più intimo e autentico di Taylor Swift, ha conquistato numerosi traguardi e continua a ottenere importanti riconoscimenti. Il disco nel giorno di debutto ha registrato 80.6 milioni di stream su Spotify, dove ha battuto il record di album di un’artista donna più ascoltato nelle prime 24 ore, e si è posizionato al primo posto in oltre 80 paesi su iTunes. Il 24 luglio, giorno di uscita dell’album, il profilo Spotify della popstar ha registrato oltre 97.87 milioni di streaming, rendendola l’artista più ascoltata nel 2020 in un solo giorno. Nella sola prima settimana ha venduto più di 2 milioni di copie, conquistando il titolo di miglior debutto di un’artista, ha raggiunto la #1 della classifica Billboard 200 chart e Biggest Week of 2020. Ad oggi l’artista è l’unica nella storia della discografia ad aver venduto di sette propri album almeno mezzo milione di dischi in una settimana. Agli American Music Awards, Taylor Swift ha vinto i premi come “Artist of the Year”, “Favorite Female Artist – Pop/Rock”, e quello di “Favorite Music Video” per “cardigan”. Ai Grammy Awards, in programma l’1 febbraio 2021, è una degli artisti ad aver ricevuto più nominations, tutte nelle più importanti categorie tra cui “Song of the Year” e “Best Pop Solo Performance” per “cardigan”, “Album of the Year”, “Best Pop Duo” per “exile” feat. Bon Iver e “Best Pop Vocal Album”.