The Ferragnez: uscito il trailer ufficiale della serie

In arrivo il 9 dicembre, in esclusiva su Prime Video, The Ferragnez. Oggi, sui loro profili social, Chiara e Fedez hanno rilasciato il trailer ufficiale della serie che li vede protagonisti insieme alla loro famiglia.

La serie sarà composta da 8 episodi e darà accesso esclusivo al dietro le quinte della quotidianità dell’influencer e del rapper, raccontando un periodo speciale della loro vita insieme fra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021. Sarà uno sguardo inedito e intimo sulle gioie, le passioni, le lacrime e le ambizioni della giovane coppia. Accanto a loro, oltre al piccolo Leone ci saranno i genitori di entrambi, le sorelle di Chiara, Valentina e Francesca con i loro compagni, nonna Luciana e tante altre persone vicine, per tracciare un grande ritratto di famiglia.

Il programma seguirà il filone di serie americane di successo come Keeping Up With The Kardashians, Real Housewives, ma anche l’iconica The Osbournes.

The Ferragnez – La Serie: la sigla

Giorni fa Chiara e Fedez hanno condiviso sui loro social la sigla della serie. Si tratta di un divertente siparietto messo in atto dall’imprenditrice e da suo marito sulle note di un brano interpretato proprio da Fedez. “Tutto è iniziato con un cane e un papillon”, canta il rapper riferendosi al verso della canzone Vorrei ma non posto (“Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Louis Vuitton”) in cui per la prima volta ha citato quella che poi sarebbe diventata la sua compagna. Nelle immagini appare qualche frammento della quotidianità della coppia: Chiara e Fedez in abiti eleganti ma anche in pigiama, pantofole e felpa. Insomma, un po’ quello che la coppia mostra tutti i giorni sui suoi profili social. La sigla termina con i due genitori, insieme ai figli Leone e Vittoria e alla bulldog francese, che corrono per prendere posto sul divano e guardare la tv. Una chiara citazione del cartoon “I Simpson”.

Non ci resta che attendere il 9 dicembre per poter guardare in esclusiva momenti inediti della famiglia più amata d’Italia, e non solo.