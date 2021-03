Total black che passione! Personalità, sicurezza e sensualità in un unico colore

Total look nero elegantissimo e attraente. Forte, persuasivo e provocante: tutto quello che c’è da sapere su chi indossa il nero.

In un momento in cui non ci sono quasi più certezze su look e stili, c’è una cosa che non smetterà mai di esistere: la passione per il nero.

La cromoterapia oggi è una medicina alternativa non scientifica e non verificata che dichiara di usare i colori come terapia per la cura delle malattie e sottolinea quanto il colore può influire sulle nostre vite. Ogni colore ha infatti una propria simbologia e la preferenza di una tonalità a discapito di un’altra racconta molto sulla nostra personalità.

Il nero, a volte, può essere associato all’oscurità, alla negatività, alla morte, ma indossare qualcosa di colore nero può essere quasi visto come uno stile di vita.

Ma diciamocela tutta: non è un colore adatto a chiunque. Nella psicologia del colore, amare il colore nero e prediligerlo soprattutto nell’abbigliamento, spesso indica il desiderio di reclamare il proprio potere. Vestirsi di nero indica un messaggio forte e chiaro: so chi sono e so bene quanto valgo ma preferisco evitare certe emozioni scomode. Il nero, essendo un colore austero, tende infatti a sembrare severo e a creare distanza, anziché invitare alla comunicazione, come succede, al contrario, con un mix di tonalità accese, che suggeriscono informalità e vivacità caratteriale. Il nero allontana gli altri, indica la necessità di essere rispettati, come se la persona che lo indossa, specie se lo fa costantemente, volesse in qualche modo proteggersi dal mondo esterno e dalle sue insidie.

Le persone che indossano sempre e solo il nero stanno, inconsciamente, cercando di proteggere se stesse dai sentimenti che pensano di non riuscire a controllare. Chi indossa un total black può sembrare severo e austero, qualcuno che preferisce creare distanza, anziché invitare alla comunicazione, come invece accade con un mix di tonalità accese molto più informali. Chi indossa sempre e solo il nero però non si infastidisce se gli altri indossano molti colori: non sono i colori infatti a sconvolgerli ma il fatto di vederne troppi sul proprio corpo.

Se poi la black addict è donna la questione si complica.

Secondo la scienza il nero può aiutare le donne a sembrare migliori, più sicure di sè e ad allontanare eventuali critiche. Infatti molto spesso le donne indossano il nero perché hanno bisogno di attirare l’attenzione su ciò che sono e quel che fanno e non su come appaiono. La donna, ambiziosa per natura, è pronta ad una crescita professionale, fatta di ostacoli e incomprensioni ma preferisce tenere sotto controllo i sentimenti e ed è molto attenta a non mettersi troppo in gioco dal punto di vista emotivo. Non è un essere senza emozioni, semplicemente non le piace mostrare ciò che prova.

Non meno importante la questione eleganza, che con il nero è una vera e propria garanzia!

Non c’è nulla nella moda di più rassicurante, versatile, classico e irresistibile di un black dress. E’ un passepartout.

E’ un colore che non delude mai, capace di farci apparire eleganti e raffinate anche indossando un semplice abbinamento: maglietta e jeans. Non è solo un colore da indossare ma un vero modo di pensare e intendere la moda.

Inoltre suggerisce affidabilità, professionalità, serietà, intelligenza: è il colore più usato durante i colloqui di lavoro, nonché il più consigliato per fare buona impressione.

E non in ultimo, è il colore considerato più attraente. E’ sensuale ed esprime forza e passione, in fondo :chi è capace di resistere ad un intimo total black?

Il nero è il colore da indossare quando vuoi impressionare, rassicurare o corteggiare.

Insomma non ci sono più scuse: aprite gli armadi e preparatevi per un nuovo look, rigorosamente, total black!