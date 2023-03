Zaccaria a Globuli Azzurri: il Napoli è una delle squadre più forti in Europa

Mario Zaccaria: il Napoli è la squadra più forte del campionato ed è anche una delle più forti in Europa

Mario Zaccaria, presidente USSI Campania, è intervenuto a Globuli Azzurri, trasmissione ideata da Samuele Ciambriello e condotta assieme a Martina Maiorano, in onda sulle frequenze radiofoniche di Radio Kiss Kiss Napoli e sul canale 76 del digitale terrestre Kiss Kiss Napoli TV: “Le dichiarazioni di Spalletti riguardo al fatto che avrebbe preferito incontrare squadre straniere? È un furbacchione, ha trattato il Milan allo stesso modo in cui Guardiola aveva trattato il Napoli. Il sorteggio è andato male per il Bayern e per il Manchester, entrambe pensavano di vincere la coppa ma ora una delle due sicuramente non la vincerà. Ora possiamo parlare di scudetto, oramai ci sono 18 punti di vantaggio, la verità è che il Napoli è la squadra più forte del campionato ed è anche una delle più forti in Europa. Osimhen? È chiaro che lo vogliono tutti, anche squadre che possano pagarlo più del Napoli, quindi ci sta che possa partire”.

Tommy Mandato: è stato un sorteggio intrigante

Tommy Mandato, procuratore calcistico, è intervenuto a Globuli Azzurri, trasmissione ideata da Samuele Ciambriello e condotta assieme a Martina Maiorano, in onda sulle frequenze radiofoniche di Radio Kiss Kiss Napoli e sul canale 76 del digitale terrestre Kiss Kiss Napoli TV: “il sorteggio è stato intrigante, per quello che abbiamo visto penso che il Napoli se la può giocare, Spalletti cerca di smorzare i fari puntati sul Napoli, perciò parla di un grande ostacolo. Penso che squadre come il Manchester, Osimhen? Penso che il Chelsea, il Bayern Monaco e il Manchester possano richiederlo. Non mi aspettavo un Napoli così, ero tra quelli che contestavano le cessioni, è giusto ora dare merito a quelli che hanno operato nel mercato e applaudirli”.

Sergio Rastrelli: Spalletti è come la Meloni

Sergio Rastrelli, senatore di Fratelli d’Italia. è intervenuto a Globuli Azzurri, trasmissione ideata da Samuele Ciambriello e condotta assieme a Martina Maiorano, in onda sulle frequenze radiofoniche di Radio Kiss Kiss Napoli e sul canale 76 del digitale terrestre Kiss Kiss Napoli TV: “Spalletti è come Giorgia Meloni che è riuscita a prendere le energie vincenti e a ottenere grandi risultati. Questo Napoli è una squadra che si esalta nel collettivo, l’importante infatti è che tutti si riconoscano nella squadra”.

Elio Pariota: non pensiamo a far riposare qualche giocatore, dobbiamo vincere quanto più è possibile

Elio Pariota, amministratore delegato della Duskrue Italia S.P.A., è intervenuto a Globuli Azzurri, trasmissione ideata da Samuele Ciambriello e condotta assieme a Martina Maiorano, in onda sulle frequenze radiofoniche di Radio Kiss Kiss Napoli e sul canale 76 del digitale terrestre Kiss Kiss Napoli TV: “tra le squadre che avrei voluto prendere ai quarti di Champions vi erano Chelsea e Milan, non perché sono deboli ma perché oggettivamente le altre hanno una marcia in più. Ho apprezzato molto l’atteggiamento di Spalletti alle parole di Guardiola perché dobbiamo restare tutti con i piedi per terra. Non proverei a far riposare questo o quello perché ora l’importante è fare quanto più vittorie possibili, per riposare c’è tempo”.

Giovanna Sannini: questo Napoli ha portato il sole fuori

Giovanna Sannini, attrice di Mare Fuori. è intervenuta a Globuli Azzurri, trasmissione ideata da Samuele Ciambriello e condotta assieme a Martina Maiorano, in onda sulle frequenze radiofoniche di Radio Kiss Kiss Napoli e sul canale 76 del digitale terrestre Kiss Kiss Napoli TV: “non seguo molto il calcio ma mi ha molto colpito l’entusiasmo dei tifosi napoletani che vedo per le strade, da non tifosa che seguo il campionato in prima linea posso dire che è bello questo Napoli perché ha portato il sole fuori”.