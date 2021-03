Zona rossa e arancione: la nuova mappa dell’Italia in previsione di Pasqua

Restrizioni sempre più rigide per l’Italia. La Sardegna passa direttamente dalla zona bianca a quella arancione. Solo il Molise migliora.

Ancora una volta l’Italia cambia colore: oggi 22 Marzo l’intera penisola è diventata zona rossa o arancione.

La Sardegna, l’unica regione in zona bianca, entra in zona arancione e adotta nuove regole e restrizioni: infatti in seguito al peggioramento dei numeri, con un aumento dei contagi e il 2% in più di posti occupati in terapia intensiva, l’isola diventa direttamente arancione, proprio perché non ci sono le zone gialle in questo periodo.

La Campania non registra il miglioramento sperato e continua ad essere zona rossa. Il Molise, al momento, è l’unica regione che dopo tre settimane in zona rossa è ritornato in quella arancione.

La decisione del ministro Speranza, registrata venerdì sera che avrà inizio oggi, è arrivata sulla base dei dati dell’ Istituto superiore di sanità (Iss) sull’andamento di Covid-19: questa settimana l’Rt nazionale resta stabile a 1.16. Per tale motivo tutte le altre Regioni che erano in zona rossa continueranno con le restrizioni che già erano in vigore.

In zona rossa quindi da oggi ci sono: Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Veneto. Sono 10 territori, la metà delle Regioni italiane, ma le restrizioni riguardano più della metà degli abitanti perchè sono le aree del paese più popolose.

In area arancione ci sono invece: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Liguria, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta e Provincia autonoma di Bolzano.

L’intera penisola quindi è rossa o arancione. Bar e ristoranti chiusi, continuano ad essere consentiti sono asporto e consegne a domicilio, se non ci sono ulteriori restrizioni regionali o comunali.

Scuole chiuse in zona rossa mentre possono restare aperte in zona arancione. Tutti i negozi sono chiusi in zona rossa, tranne quelli in cui si acquistano beni di prima necessità.

Vietati gli spostamenti tra le regioni e tra i vari comuni, se non per giustificati motivi di urgenza, salute, necessità, lavoro e studio.

In zona arancione è possibile far visita ad amici e parenti, massimo 2 persone al giorno e verso una sola abitazione, rispettando il limite orario consentito dalle 05 alle 22.

Tutte le regole cambieranno per i giorni di Pasqua, infatti tutta l’Italia diventerà zona rossa nel 3, 4 e 5 Aprile.

Così come a Natale, sarà comunque consentito uno spostamento al giorno, per un massimo di due persone, verso un’abitazione privata di parenti e amici: movimento consentito non solo all’interno del proprio comune ma in tutto il territorio regionale.