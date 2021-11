“And Just Like That” : le avventure di Carrie Bradshaw stanno per tornare

L’attesissimo revival di Sex and the City arriverà in Italia a dicembre, in contemporanea con gli Usa, sia su SkyItalia che in streaming su NowTv. La casa di produzione HBO Max ha deciso così di fare un regalo di Natale anticipato agli appassionati della serie.

La serie seguirà, come sappiamo, le avventure di Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis) alle prese con i loro cinquant’anni, mettendole di fronte a nuovi problemi e a nuovi nodi da sciogliere. Grande assente, con profondo dispiacere dei fan, Samantha, ossia Kim Cattrall.

Tra i protagonisti della serie sono da menzionare: alcune vecchie conoscenze come Chris Noth (Mr. Big), Mario Cantone, David Eigenberg e il compianto Willie Garson (scomparso il 21 settembre all’età di 57 anni), e new entry come Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker e Karen Pittman.

Riguardo la trama il cast e produzione non hanno fatto trapelare. Attualmente le riprese sono ancora in corso, ma a quanto pare non si dovrà attendere molto per rivedere le avventure di Carrie e le altre sul piccolo schermo.

Le novità su “And Just Like That” non finiscono qui

Airbnb ha pensato di celebrare l’imminente uscita del nuovo capitolo di Sex and the City, “And Just Like That” facendo un regalo agli appassionati della serie: da oggi sarà possibile vivere nella casa e nella cabina armadio di Carrie Bradshaw.

Sarah Jessica Parker, attraverso un post su Instagram, annuncia questa grande e innovativa iniziativa. A tal proposito ha dichiarato:

“Tengo molto al personaggio di Carrie Bradshaw e sono molto felice di poter visitare nuovamente il suo mondo per il nuovo capitolo della storia di Sex and the City. Sono entusiasta che il nostro pubblico possa vivere la New York di Carrie come mai prima d’ora e mettersi nei suoi panni, letteralmente, per la prima volta”.

L’interprete di Carrie Bradshaw ospiterà per le notti del 12 e 13 novembre due persone, da una notte ciascuno, all’interno dell’appartamento ricreato per l’occasione. I soggiorni avranno un costo di 23 dollari a notte, in onore del 23° anniversario dalla prima messa in onda della serie.

Durante il soggiorno, gli ospiti avranno l’opportunità di: essere accolti con un check-in virtuale dall’host Sarah Jessica Parker; ammirare e indossare gli outfit più iconici del guardaroba di Carrie (tra cui il celebre tutu firmato Patricia Field), scarpe incluse; sorseggiare Cosmopolitan per un brindisi tra amici; prendere parte a una sessione di styling e photoshooting per trasformarsi in veri fashionisti.

Per i più grandi fan della serie sarà come vivere un sogno ad occhi aperti.

A cura di Vincenza Volpe