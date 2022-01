Bologna-Napoli: i commenti post partita del successo azzurro

Luciano Spalletti, al termine del match contro il Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Il mister del Napoli ha analizzato la vittoria e parlato degli ultimi minuti che non sono piaciuti.

“Il successo è meritato, abbiamo pulito palloni sporchi e siamo stati bravi per l’intera gara. Purtroppo abbiamo perso dei punti non facilmente recuperabili, va anche detto che siamo stati penalizzati da assenze, ma questo non significa che non siamo capaci di poter essere protagonisti”. Queste le dichiarazioni del tecnico azzurro dopo la vittoria del suo Napoli per 2-0 sul campo del Bologna. Decisiva una doppietta di Lozano.

Ma Spalletti non è pienamente soddisfatto: “Sono arrabbiato quando non facciamo bene la nostra professione – dice a Dazn – Non sappiamo difendere bene ad oltranza o in modo fisico in area, non riusciamo a farlo bene. Per questo motivo dobbiamo pulire i palloni sporchi, altrimenti andiamo in difficoltà”.

Ora il Napoli è a 46 punti in classifica: “Noi dobbiamo giocare per una città intera, per fare felici i nostri tifosi. I risultati e i numeri individuali servono a poco se non si condivide la felicità. Dal punto di vista professionale questo gruppo è encomiabile. Adesso siamo tornati con gran parte dei calciatori e vogliamo proseguire su questa strada. Abbiamo l’ambizione per entrare nei primi 4 posti“.

Le dichiarazioni di Lozano

“E’ stata una serata perfetta“, ha affermato Hirving Lozano, protagonista del match con una doppietta al Dall’Ara. “Sono felice per i gol e per la prestazione. Abbiamo giocato benissimo e dimostrato di essere una squadra forte. Sono stato 15 giorni in isolamento e non è stato facile. Ma adesso sto bene e sono pronto a dare il massimo. Devo lavorare tanto ma la strada è giusta. Adesso abbiamo recuperato in classifica, ma dobbiamo pensare una gara alla volta. Il campionato è lungo e noi vogliamo essere tra i protagonisti“.

I commenti di Mihajlovic e Arnautovic

Sinisa Mihajlovic nel post di Bologna – Napoli ha dichiarato: “Abbiamo perso contro la squadra migliore, non ci sono dubbi”. Il tecnico serbo individua una causa della mancata prestazione di oggi nelle sedute di allenamento deficitarie: “È due settimane che non ci alleniamo come si deve, tra Covid e quarantene, mancando la condizione fisica e trovando una squadra più forte è normale andare in difficoltà”.

Marko Arnautovic, a fine gara, approfondisce la situazione relativa al suo infortunio (l’attaccante austriaco è uscito dal campo zoppicando). “Ovviamente non sono felice, la mia gamba non sta bene. Non sono felice neanche della mia prestazione personale. Oggi abbiamo perso, questa è la cosa peggiore. Il problema principale è il mio corpo, la mia gamba: qualche giorno mi sento bene, poi il giorno della partita è un disastro. Al momento non so che dire, non ho risposte. È un problema che non riesco a capire“.