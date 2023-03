Carceri- Basta detenzione ai bambini- appello alla politica

Di Angela Sarnataro

‘Ci rivolgiamo a quei parlamentari che nella scorsa legislatura, con grande senso di responsabilità, votarono una legge a tutela dei diritti delle bambine e dei bambini, affinché senza essere snaturata la legge possa essere approvata in fretta così come è. È necessaria una legge che tuteli quei bambini innocenti che oggi sono rinchiusi in un carcere con le loro mamme“. Così in una nota dichiarano il Garante campano dei detenuti Ciambriello e l’ex deputato del Partito Democratico Paolo Siani.

Proprio nella giornata di ieri, in commissione Giustizia del Senato, è stata rimandata la procedura d’urgenza per la votazione in aula della proposta di legge per evitare il carcere ai bambini fino ai 6 anni che insieme alle madri sono costretti a vivere in regime di detenzione, piuttosto che in strutture protette.

“Tuteliamo aggiunge il Garante Ciambriello quei bambini che sono costretti a vivere i primi anni della loro vita, quelli decisivi per il loro sviluppo psicofisico in un carcere e non rendere vano un lavoro lungo e difficile, durato oltre due anni”.