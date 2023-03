Paolo Cupo a Globuli Azzurri: attenti all’Atalanta, è spietata

Paolo Cupo: attenti all’Atalanta, gioca in modo spietato

Paolo Cupo, docente universitario di economia ed estimo rurale, è intervenuto a Globuli Azzurri, trasmissione ideata da Samuele Ciambriello e condotta assieme a Pia Basile, in onda sulle frequenze radiofoniche di Radio Kiss Kiss Napoli e sul canale 76 del digitale terrestre Kiss Kiss Napoli TV: “la forza del Napoli è che anche i giocatori che giocano poco, vedi Simeone, danno sempre un grande impegno. L’Atalanta non è come la Lazio, gioca in modo spietato, dobbiamo stare attenti: la partita è decisiva perché se malauguratamente si dovesse riperdere si darebbe slancio a chi segue. Non dobbiamo commettere gli stessi errori della scorsa partita, la Lazio non ha giocato per vincere ma per limitare il Napoli e si è trovata a vincere la partita, ha fatto un catenaccio anche se non in area di rigore ma trenta metri più avanti. Domani metterei Anguissa al posto di Zielinski ma comunque ho grande fiducia in Spalletti che secondo me è il miglior allenatore dell’era De Laurentiis”.

Josi Gerardo Della Ragione: il Napoli è all’altezza dei propri sogni

Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli, è intervenuto a Globuli Azzurri, trasmissione ideata da Samuele Ciambriello e condotta assieme a Pia Basile, in onda sulle frequenze radiofoniche di Radio Kiss Kiss Napoli e sul canale 76 del digitale terrestre Kiss Kiss Napoli TV: “tutti noi prima del campionato abbiamo criticato la società e invece siamo stati smentiti, il presidente ha dimostrato che era importante mettere da parte grandi giocatori che però non avevano più stimoli. Questo Napoli può puntare in alto e in Europa, ha dimostrato di essere all’altezza dei propri sogni”.

Luigi Nave: qualunque combinazione mette in campo Spalletti si rivela sempre essere quella giusta

Luigi Nave, senatore del Movimento 5 Stelle, è intervenuto a Globuli Azzurri, trasmissione ideata da Samuele Ciambriello e condotta assieme a Pia Basile, in onda sulle frequenze radiofoniche di Radio Kiss Kiss Napoli e sul canale 76 del digitale terrestre Kiss Kiss Napoli TV: “Raspadori? Si sente la sua mancanza ma i giocatori sono tutti bravi, qualunque sia la combinazione messa in campo si ottengono sempre buoni risultati. Non dobbiamo preoccuparci del ritorno della Champions, ci dobbiamo preoccupare più dell’Atalanta che dei tedeschi”.

Giandomenico Lepore: la Lazio ci ha fatto mettere i piedi per terra

Giandomenico Lepore, ex procuratore della Repubblica di Napoli, è intervenuto a Globuli Azzurri, trasmissione ideata da Samuele Ciambriello e condotta assieme a Pia Basile, in onda sulle frequenze radiofoniche di Radio Kiss Kiss Napoli e sul canale 76 del digitale terrestre Kiss Kiss Napoli TV: “mi piace molto questo Napoli, è stata una sorpresa vedere questi giocatori nuovi giocare bene. La partita con la Lazio è stata benefica così ci ha fatto mettere i piedi per terra, evitiamo di mettere il carro avanti ai buoi”.

Anita Mosca: l’Argentina è diventata campione del mondo, ora tocca a noi

Anita Mosca, attrice e regista, è intervenuta a Globuli Azzurri, trasmissione ideata da Samuele Ciambriello e condotta assieme a Pia Basile, in onda sulle frequenze radiofoniche di Radio Kiss Kiss Napoli e sul canale 76 del digitale terrestre Kiss Kiss Napoli TV: “il giocatore che mi appassiona di più è Osimhen. L’Argentina è diventata campione mondiale e per un binomio culturale ora tocca a noi, comunque dobbiamo tenere un profilo basso nonostante il grande vantaggio che abbiamo”.