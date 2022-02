Dal Covid all’andamento dell’economia Italiana: gli argomenti della diretta di Vincenzo De Luca

Si è da poco conclusa la diretta del presidente Vincenzo De Luca. Ha esposto la situazione dei contagi, la rielezione di Sergio Mattarella e l’andamento dell’economia italiana.

La diretta si è aperta con l’esposizione degli argomenti.

2:11. Situazione Covid

“Migliora in tutta Italia e nella nostra regione. Il governo decide che da oggi non è obbligatorio l’uso della mascherina all’esterno. In Campania abbiamo deciso diversamente. Rimane l’obbligo di indossare la mascherina anche all’esterno. Non è un grande sacrificio. Stiamo più tranquilli tutti quanti”.

”Vi invito a mantenere la mascherina, ancora per qualche settimana, anche all’esterno”.



4:05. Campagna vaccinale

“È migliorato molto il dato della vaccinazione per i bambini più piccoli della fascia 5-11 anni. Abbiamo superato le 150 mila vaccinazioni per le prima dosi. Siamo a quasi 200 mila fra prima dosi e richiami anche per i bambini di questa fascia di età”.

Il presidente si è esposto anche sulla decisione di Giorgia Meloni: “Non intende vaccinare la sua bambina. Prendiamo atto anche di comunicazioni che potremmo risparmiarci”.

5:20. Dichiarato l’arrivo di una bimba irachena a Capodichino

“Oggi arriva all’aeroporto di Capodichino una piccola bimba di 9 mesi irachena. Aveva accompagnato i genitori in Bielorussia senza la possibilità di farsi curare. Abbiamo deciso, a spese della Regione Campania, di farla arrivare a Napoli e di fare un intervento cardiaco all’ospedale Monaldi”.

5:57. Attività degli ospedali in Campania

“Va avanti con grande determinazione anche l’attività ospedaliera ordinaria. Al Cardarelli non ci si è fermati per i trapianti di fegato anche durante il periodo Covid. Riconoscimenti importanti anche nel campo dell’otorino laringoiatria dell’Ospedale del mare”.

6:44. Realizzare Case di Comunità

“Presenteremo il piano per realizzare 169 Case di comunità. Sulla carta dovrebbe essere una rivoluzione nella sanità italiana: avvicinare la medicina ai territori e ai cittadini. Registriamo già una grave anomalia. Parliamo di case di comunità, ma nessuno parla di personale da impegnare”.

Ha affermato il presidente: “Immaginiamo di impegnare anche alcune centinaia di psicologi, medici di medicina generale, infermieri, radiologi. Se l’operazione riesce, davvero può essere una rivoluzione nella organizzazione sanitaria del nostro paese”.

7:52. Specialistica ambulatoriale

“Stiamo affrontando un tema delicato in Campania, quello della specialistica ambulatoriale. Abbiamo deciso di applicare i tetti di spesa per i diversi laboratori. Le risorse sono quelle dello scorso anno: 560 milioni. Avremmo un’integrazione ulteriore di risorse per ridurre le liste di attesa”.

“Abbiamo deciso di partire subito per evitare questo calvario ogni anno di avere la chiusura delle attività da settembre a dicembre. Ogni anno sono esauriti i tetti di spesa”. Ha affermato De Luca.

“In Campania si vive una grande anomalia. Mentre nel resto d’Italia sono i laboratori pubblici a garantire le prestazioni, per l’80% in Campania le proporzioni sono invertite. C’è un problema che riguarda l’appropriatezza delle prestazioni. Chiederemo ai titolari di laboratori di darci una mano ad affrontare il tema delle liste di attesa, a rispettare l’ordine di priorità”.

L’appello del presidente è quello di “Voltare pagina, valorizzando il 90% di laboratori che fanno un’attività seria, rigorosa, interessante e l’utile per la sanità campana. Risolvendo le anomalie di un 10% che continuano ad avere atteggiamenti speculativi che non saranno più tollerati”.

11:17. Scuola

“Per quanto riguarda la scuola mi pare che stiamo anche qui uscendo progressivamente da problemi delicati. Sapete che non abbiamo condiviso con il Ministero della Pubblica Istruzione alcune scelte e che abbiamo contestato l’atteggiamento propagandistico assunto dal Ministero”.

“Nel mese di Gennaio abbiamo raggiunto percentuali interessanti di vaccinazione anche per la fascia di bambini più piccoli”.

Riguardo problemi scolastici, De Luca ha dichiarato: “In Campania abbiamo 61 scuole sopra i 600 alunni che non hanno un dirigente scolastico e abbiamo 47 scuole sotto i 600 alunni che hanno un dirigente che va a scavalco avendo la responsabilità di un altro istituto scolastico. Abbiamo decine di docenti, dirigenti Campani che vanno in altre parti d’Italia e potrebbero essere utilizzati per coprire il fabbisogno che abbiamo nelle nostre scuole”.

15:20. Vicenda politica nazionale

“Abbiamo rieletto capo dello Stato Sergio Mattarella. Lo spettacolo fornito dalle forze politiche in quella settimana è stato francamente sconcertante”.

“La democrazia i italiana è davvero ad un bivio. Si sta cominciando a ragionare su sistemi elettorali. Per quello che mi riguarda abbiamo due sistemi: quello francese, doppio turno elezione diretta, ma questo comporta modifiche costituzionali complessive. O reintrodurre il proporzionale, anziché avere il voto per le coalizioni, il voto per i singoli partiti e poi, dopo le elezioni si formano i governi. Ma a condizione che si applichi il sistema tedesco. In Germania c’è il proporzionale ma c’è una soglia di sbarramento del 7%. Le forze politiche che stanno sotto il 7% non vanno in Parlamento. Se è questa la scelta del proporzionale, va bene”.

“Dubito che in Italia avremmo la forza politica e l’onestà intellettuale di fare una scelta così impegnativa”. Conclude in presidente su questa questione.

24:25. Economia e piano di sviluppo del Governo Draghi.

“Facciamo i conti con il prezzo dell’energia che rischia di strangolare l’economia italiana. Oltre che le famiglie, la situazione è pesante. Sono necessari interventi a breve e decidersi a dare un programma strategico all’Italia per avere un’economia energetica come capita ad altri paesi”.

“Abbiamo approvato qualche settimana fa in consiglio regionale della Campania alcune misure di semplificazione che riguardava la riduzione dei tempi per approvare alcune varianti urbanistiche, una proroga del piano casa, alcuni interventi da fare nelle zone ASI, aree di sviluppo industriale. Bene, apprendiamo che il Ministero della Cultura contesta queste decisioni di semplificazione burocratica”.

“Ci è arrivata una lettera del Ministero della Cultura a firma della responsabile dell’ufficio amministrativo. Ci ricorda e ci mette in mora spiegando alla Regione che cosa significa il paesaggio e la sua tutela”.

Il presidente ha poi letto il deliberato dell’ottobre 2000 commentando che “non c’è luogo significativo nella pubblica amministrazione italiana, nella quale non ci sia un’azione frenante. Dovremmo correre, invece dovremmo fare i conti con dirigenti”.

33:02. Azioni svolte dalla Regione Campania

“Abbiamo cominciato l’aeroporto Salerno- costa d’Amalfi gestito dalla società che gestisce Napoli Capodichino. Sono cominciati i lavori per il prolungamento della pista 2000 m, poi arriveremo a 2200 m. Obiettivo: 6 milioni di viaggiatori”

“Stiamo preparando una vertenza con il ministero del lavoro relativa al precariato nella regione Campania. Abbiamo in Campania 18000 lavoratori e lavoratrici precarie. Vorremmo aprire una vertenza con il governo nazionale perché sia affrontato il problema del precariato nella regione Campania”.

35:56. Proposta

“La nostra proposta è quella di realizzare un ruolo speciale ad esaurimento. Un elenco di donne e uomini che vivono una condizione di precarietà. Questo ruolo speciale, che ha un numero definito che viene finanziato dal Ministero del lavoro, e viene portato ad esaurimento a mano a mano che le persone vanno in pensione. La solidarietà e l’assistenza sono compito della Stato”.

37:00. Obiettivi posti e raggiunti

“Abbiamo siglato il master plan per il Cilento meridionale. Ci auguriamo di avviare una progettazione urbanistica”.

“Ci avviciniamo all’apertura di Procida Capitale della Cultura 2022. Credo che ad inizio aprile avremmo una manifestazione di avvio. La regione Campania investe 4 milioni e mezzo. Garantiamo un potenziamento del sistema di trasporto, oltre che tutta una serie di iniziative. Ci auguriamo di avere un’occasione importante per attrarre turismo nella nostra regione”.

“Sosteniamo l’ipotesi di Nola Capitale italiana del libro”.

Elogio al film candidato come Miglior Film straniero: “Paolo Sorrentino candidato all’Oscar e le produzioni cinematografiche sostenute dalla regione Campania”

“Abbiamo avuto la nomina di Giovanni Legnini a commissario per la ricostruzione di Ischia. Partono i bandi per le borse di studio per le scuole secondarie. Investiamo 10 milioni e mezzo fino al 2024 per il sistema dell’alternanza scuola lavoro”.

41:40. Speranza per il futuro.

“Stiamo vivendo tempi veramente difficili, ma dobbiamo guardare avanti. Oggi sembra che non ci sia più nulla, sembra che tutto si sia consumato. Dobbiamo reagire a questa condizione che viviamo tutti quanti e stringere i denti”

“Speriamo di non avere condizioni di guerra in Europa”.

42:30. Conclusione e saluto

“Vi chiedo di essere prudenti, responsabili. Stiamo uscendo, com’è del tutto evidente, da questa ondata di epidemia. Vedrete che arriveremo, questa primavera, a vivere una vita normale, poi ascoltare o la comunità scientifica in relazione ai vaccini”.

“Cominciamo a vivere e a costruire di nuovo il futuro, a prendere nelle mani la nostra vita”. Così ha concluso il presidente De Luca salutando cordialmente i cittadini in ascolto.