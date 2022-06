Estate, Tree: “Momento ideale per formarsi!”

Aversa. Tree, il progetto innovativo che fonde coworking, formazione e lavoro, ideato da due giovani professionisti aversani: Carlo Girone e Domenico Improda, invita inoccupati, disoccupati, lavoratori dipendenti e professionisti a sfruttare il periodo estivo per aggiornare le proprie skills.

“In un mondo del lavoro sempre più competitivo e ricco di insidie, le persone hanno l’obbligo di formarsi adeguatamente –affermano i due titolari dello spazio – e di presentarsi ad un eventuale colloquio con la consapevolezza di aver svolto il percorso formativo più giusto e in linea con il proprio profilo. L’estate è un periodo ideale per formarsi! In modo da farsi trovare pronti allo scatto decisivo che occorre – concludono poi – per trovare la giusta collocazione o la ri-collocazione più adeguata all’interno del mercato del lavoro.”

In questi pochi mesi di attività il polo formativo è diventato un punto di riferimento assoluto per tutti i soggetti in cerca di formazione e lavoro dell’area aversana e dell’intera provincia di Caserta.

Non a caso, Tree è uno spazio che si propone non solo come location per professionisti in cerca di una sede di lavoro dinamica e innovativa e desiderosi di fare rete con altri colleghi, ma anche come ente capace di proporre percorsi di formazione professionale e offerte di lavoro agendo come agenzia esperta anche in questo campo.

Un’idea che sta cambiando in positivo l’offerta formativa rivolta ai cittadini aversani, donando loro prospettive utili per un futuro più roseo.