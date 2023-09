FIGLI DELLE DETENUTE MADRI DI LAURO IN VISITA ALLO ZOO DI PESCO SANNITA

INIZIATIVA DELLA CROCE ROSSA DI BENEVENTO E DEL GARANTE CAMPANO DEI DETENUTI

Nella giornata di oggi, la Croce Rossa di Benevento insieme al Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale Samuele Ciambriello, hanno organizzato una giornata all’insegna dell’inclusione sociale dei figli e delle figlie delle detenute madri dell’I.C.A.M. di Lauro (AV) presso lo Zoo delle Maitine a Pesco Sannita (BN).

Su impulso del Comitato Regionale della Campania e del Garante dei diritti dei detenuti della Regione Campania, hanno lavorato in sinergia i Comitati CRI di Benevento, Avellino, Napoli e San Lorenzello per organizzare ad inizio agosto tre giornate sole e mare presso lo stabilimento balneare dell’Aeronautica Militare sito nel Comune di Bacoli (NA).

Il Presidente della Croce Rossa regionale della Campania, Stefano Tangredi, dichiara: “La motivazione di questa attività risiede nel fatto che la Croce Rossa supporta le persone più vulnerabili e riteniamo che tra queste ci siano sicuramente le detenute madri dell’I.C.A.M. di Lauro, in quanto sono donne che potrebbero scontare la pena al proprio domicilio, ma non avendone uno, la scontano all’interno dell’istituto, e ciò che è peggio è che insieme a loro la scontano anche i bambini. Per questi bambini che non hanno chiaramente commesso nessun reato dobbiamo fare di più! È per questo che la Croce Rossa è scesa in campo con delle attività. Durante il periodo di agosto abbiamo organizzato una settimana al mare, tutte le mattine sono stati accompagnati al lido dell’Aereonautica Militare, che ringrazio per l’accoglienza, e adesso con questa gita allo Zoo delle Maitine in provincia di Benevento, dove i bambini per la prima volta nella loro vita hanno potuto vedere gli animali che non avevano mai avuto modo di apprezzare.

Continueremo con la collaborazione con il Garante dei detenuti della Campania, Samuele Ciambriello, e con le istituzioni a portare avanti i progetti di inclusione sociale dei bambini, perché riteniamo che sia importate proseguire con queste attività per favorire la loro futura inclusione.”

È bellissimo guardare i volti dei bambini pieni di emozioni alla vista di animali che hanno potuto vedere solo tramite una televisione o un libro. Hanno trascorso una giornata in totale spensieratezza, immersi nel verde dello zoo, per poi godere del pranzo insieme a tutti i volontari della Croce Rossa e del Garante dei detenuti regionale.

All’uscita dallo Zoo il Garante Ciambriello ha esordito così: “Il sorriso che hanno avuto tutta la giornata i bambini delle detenute madri dell’I.C.A.M. di Lauro ripaga di tutti i sacrifici che si fanno nell’esercizio di questa mia funzione.

Ringrazio la Croce Rossa, il Presidente regionale e i suoi collaboratori per aver accolto questo mio invito e so che daranno continuità alla loro presenza nel carcere di Lauro.

Queste iniziative sono piccole cose dal valore non quantificabile. L’I.C.A.M. resta sempre un carcere anche se è un carcere pensato per non sembrare tale. Con le detenute madri si parla sempre di attesa, di noia, di maternità, magistratura di sorveglianza, e di comunità… ecco, servono comunità per queste detenute madri e per i loro figli, case-famiglia protette in grado di far scontare la pena alle detenute ma anche e soprattutto di garantire ai figli e alle figlie un’infanzia il più possibile equiparabile a quella dei bambini liberi.”