Five Guys: il famoso fast food americano approda a Roma

Five Guys apre a Roma. Il nuovo locale è situato all’interno della stazione Termini. Una location molto strategica se si considera il grande flusso di persone che quotidianamente passa per questa stazione. Questa sede permetterà quindi di assaporare un delizioso hamburger, patatine e milkshake prima di prendere un treno, oppure appena scesi.

Successivamente all’apertura, la sede romana è stata in poco tempo presa d’assalto dai tanti amanti di questo fast food, che non vedevano l’ora arrivasse anche nella capitale. Tra le tante persone accorse è possibile menzionare Valentina Raso, famosa travel creator, che ha recensito in un reel su Instagram la sua esperienza in questa nuova sede.

Five Guys: prezzi e menu

Il menu è ricco e variegato. Al suo interno troviamo, hamburger, hot dog e sandwich. I prezzi sono un po’ più alti rispetto agli altri fast food. Un hamburger, infatti, viene venduto a 8 euro, però si ha la possibilità di aggiungere ingredienti a volontà, come: lattuga, pomodoro, peperoni, cipolla, funghi e tanto altro gratuitamente. Da Five Guys ci sono 250.000 modi diversi di ordinare il tuo hamburger. Anche per le bevande lo stile scelto è quello americano: si acquista un bicchiere a 3,50 euro e lo si può ricaricare all’infinito, scegliendo tra Coca cola a ciliegia, lampone, arancia e limone.

Le patate che usano non sono surgelate ma “Boardwalk”, ovvero tagliate a mano e preparate sul posto, prima di cuocerle in olio di arachidi al 100% per ottenere un risultato perfetto. Elemento che caratterizza Five Guys è la generosità: al momento di ordinare, infatti, si riceve sempre una porzione extra di patatine nel sacchetto. La porzione piccola costa 3,50 euro e viene servita in un bicchiere di plastica all’interno di un sacchetto di carta. I più coraggiosi, infine, potranno osare e assaggiare un milkshake alternativo a 5 euro, con il bacon.

Per visualizzare più nel dettaglio il menu e le diverse combinazioni di gusto che il mondo di Five Guys offre clicca qui.

Storico fast food americano

Il marchio FiveGuys è nato nel 1986 da un’idea della famiglia Murrell di Arlington, che ha iniziato a espandersi a partire dal 2001, trasformandosi in un vero e proprio colosso della ristorazione. Jerry e i quattro figli sono gli originali “FiveGuys”: i cinque ragazzi che, con il supporto della madre Janie, hanno dato vita a un impero in continua espansione. Successivamente è arrivato in famiglia anche il quinto fratello, che si è aggiunto agli altri quattro nella gestione del business. Il marchio si è aperto al franchising nel 2003 ed è approdato per la prima volta in Europa nel 2013.

Tra le caratteristiche e punti di forza di Five Guys ci sono: l’utilizzo esclusivo di sola carne macinata fresca e solo olio di arachidi per friggere; l’assenza di congelatori (nelle sedi Five Guys sono ammessi solo frigoriferi); il pane viene prodotto seguendo una loro ricetta originale, dalle panetterie partner di FG; usano solo patate fresche tagliate al momento.

Di Vincenza Volpe