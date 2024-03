Il rapporto firmato da Oppenheimer finisce all’asta: già superato i 32 mila dollari

L’ultimo film di Christopher Nolan “Oppenheimer” è stato un successo tale al Box office nei giorni successi alla messa nei cinema italiani e internazionali tanto che si è guadagnato ben tredici candidature alla prossima edizione agli Oscar 2024 (nella categoria come miglior film, miglior attore protagonista, miglior regia, miglior attore e attrice non protagonista, costumi, trucco, sceneggiatura adattata, colonna sonora originale, Scenografie, montaggio, suono, fotografia). Proprio un paio di giorno dopo alla conclusione dell’edizione 96 degli Academy Awards (13 marzo) si chiuderà l’asta per la vendita della rara copia del rapporto del 1945 sullo sviluppo della bomba atomica per decine di migliaia di dollari da RR Auction.

Il documento è firmato da 24 scienziati protagonisti del Progetto Manhattan: Robert Oppenheimer, Enrico Fermi e i premi Nobel Ernest Lawrence, James Chadwick, Harold Urey e Isidor Rabi. Il rapporto, intitolato Atomic Bombs: A General Account of the Development of Methods of Using Atomic Energy for Military Purposes Under the Auspices of the United States Government, 1940-1945, fu completato prima del primo test della bomba nel luglio 1945 a Alamogordo. Il documento segreto, composto da 200 pagine, contiene un resoconto della storia tecnica e amministrativa dello sviluppo della prima bomba atomica. In copertina si possono trovare le firme di oltre il suo autore, anche del fisico e diplomatico Henry Smyth, successivamente diventato membro U.S.

Atomic Energy Commission (AEC) e ambasciatore degli Stati Uniti presso l’Aiea.

Il regista di Tenet nella scorsa edizione del Golden Globe si era già aggiudicato la vittoria come Miglior film e miglior regia; cosi come anche l’ex Iron Man del MCU come miglior attore non protagonista (Robert Downey Jr.); anche l’ex spaventapasseri in Batman Begin si era aggiudicato il premio come Miglior attore drammatico (Cillian Murphy). Quindi non è escluso una schiacciate vittoria anche durante la cerimonia delle premiazioni. Quindi non ci resta che aspettare la notte tra il 10 e l’11 marzo 2024 per scoprire il verdetto che molto probabilmente è già stato scritto.