Insigne dice addio al Napoli: le ultime news sull’accordo e la squadra partenopea

A 30 anni, dopo 10 anni in azzurro, la squadra della sua città, Insigne ha scelto una nuova avventura. La MLS, lontano da casa, per non ferire la sua gente e guadagnare 50 milioni di euro, tanti soldi. Troppi per dire di no nonostante un campionato poco competitivo e il rischio anche di perdere la maglia della Nazionale. A inizio gennaio, addirittura, è già prevista la firma e poi gli ultimi sei mesi con la maglia del Napoli.

Le dichiarazioni di Zeman

Il tecnico Zeman, che lo ha lanciato, ha dichiarato: “Non voglio giudicare quella che sarà la sua decisione”. Zeman conosce bene Lorenzo Insigne, ma sulla possibile scelta di trasferirsi a Toronto non vuole mettere bocca: “Non so, non posso consigliare – ha ammesso a La Gazzetta dello Sport – Ora Lorenzo è abbastanza grande per poter fare la scelta che ritiene migliore. Certamente da un punto di vista sportivo pensare che possa lasciare il Napoli in grado di lottare per lo scudetto può significare per lui perdere una grande opportunità“.

Sarebbe una grande perdita per il Napoli e un colpo per l’Italia: “Da sempre lui vive per Napoli. Da piccolo sognava quella maglia, è cresciuto nel vivaio, poi è diventato capitano. Se andasse in Canada, sarebbe una grande perdita per tutto il calcio italiano. L’Italia? Mancini lo conosce bene. E poi in azzurro veniva convocato pure Giovinco dal Canada. Ma non sarebbe la situazione ideale né per lui né per la Nazionale”, ha concluso Zeman.

Insigne negativo al Covid-19

Il capitano del Napoli, infatti, dopo essersi sottoposto ad un tampone molecolare, ha scoperto di essere negativo. Una bella notizia per Spalletti che così lo potrà avere a disposizione per il match del 6 gennaio in casa della Juventus. L’attaccante aveva scoperto di essersi contagiato al Covid-19 prima della sfida contro lo Spezia. Sarebbe rimasto comunque fuori dalle convocazioni per il problema al polpaccio, ma adesso sta bene.

Post Insigne: il nome più papabile

Il nome nuovo accostato al Napoli è quello di Luis Muriel, 30enne attaccante dell’Atalanta che in questi giorni ha aggiunto al proprio organico Jeremie Boga. Con l’arrivo dell’ivoriano il colombiano potrebbe avere meno spazio e il Napoli può approfittarne per tentare l’Atalanta a cederlo. Tecnica, esperienza, senso del gol: Muriel è potenzialmente un giocatore capace di far impazzire la piazza partenopea. Il problema è che Muriel è valutato dall’Atalanta 30 milioni di euro, cifra fuori portata per il Napoli in questo momento: con l’eventuale addio di Insigne a gennaio, però, nuovi scenari potrebbero aprirsi.