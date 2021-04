Insolitaguida Napoli, Tour Virtuale Napoli Panorami Mozzafiato

Conoscere e apprezzare ogni angolo della città di Napoli anche in periodo di zona rossa è possibile grazie all’ Associazione Insolitaguida Napoli che ha ideato e realizzato i video tour virtuali: una nuovo tipo di esperienza, che permette, utilizzando i normali mezzi tecnologici a disposizione ( smartphone, tablet o computer) una vero e proprio tour in prima persona con il commento in diretta di una insolita guida, che risponde anche alle domande dei partecipanti.

L’associazione da sempre impegnata nel mostrare una Napoli che va ben oltre i luoghi comuni, ha trovato un modo per colmare questo vuoto nel rispetto dell’attuale normativa anti-covid ideando e realizzando le cosiddette passeggiate virtuali a Napoli.

Il risultato è un nuovo modo di viaggiare rimanendo comodamente seduti sulla propria poltrona e allo stesso tempo interattivo grazie al clima che riesce a creare l’insolita guida che commenta e guida vocalmente il tour.

Inoltre le passeggiate virtuali, lungi dal voler sostituire le visite guidate tradizionali, hanno anche un grande vantaggio: permettono di saltare da un punto all’altro della città, da un monumento all’altro, in un secondo, il tempo di un cambio inquadratura, rendendo possibili tour tematici altrimenti irrealizzabili.

Ogni sabato e domenica pomeriggio due tour virtuali tematici diversi per stuzzicare la curiosità di turisti e non che hanno voglia di conoscere una Napoli fuori dagli schemi.

Sabato 10 Aprile ore 18:30 una novità interessante: Napoli panorami mozzafiato! Una raccolta dei migliori panorami della città di Napoli, scorci da cartolina, colti al tramonto o all’alba, o quando il sole inonda edifici, chiese e monumenti, punti di vista mozzafiato in un’atmosfera costantemente sospesa tra cielo e mare. Napoli offre tantissimi luoghi incantevoli dove farsi scrutare dall’alto regalando aspetti di sé sempre diversi, sempre magici.

Domenica 11 Aprile stesso orario invece le insolite vi accompegnarenno virtualmente in uno dei quartieri più colorati della città di Napoli: i Quartieri Spagnoli!

Per partecipare al tour virtuale è molto semplice: basta chiamare/whatsappare il 338 965 22 88 o tramite il sito web www.insolitaguida.it dove è possibile l’acquisto diretto, provvedere al versamento di un contributo di partecipazione simbolico e seguire il link che viene inviato e che permetterà di scaricare l’app gratuita per usufruire del tour disponibile per computer, smartphone e tablet di ogni sistema operativo.

Non resta che provare questa nuova esperienza, se non altro per rivivere un po’ di arte!