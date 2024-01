La Befana in Campania: gli eventi per salutare le festività

L’Epifania è una festa cristiana per celebrare la rivelazione di Dio che si è fatto uomo in Gesù.

Principalmente, in tale occasione, si ricorda la venuta dei Magi che omaggiano la nascita del Bambino con doni meravigliosi.

In realtà, il 6 gennaio è conosciuto anche come il giorno della Befana, un’anziana signora che consegna dolci in calze ai più buoni e carbone ai bimbi cattivi. In sella ad una scopa, la donna dona ogni tipo di delizie in tutta Italia passando anch’essa attraverso un camino, proprio come Babbo Natale.

In questo giorno sono molte le iniziative e gli eventi presenti nel paese, in particolare in Campania dove ogni anno si festeggia con fantastiche manifestazioni.

A Piazza Mercato, Napoli, è stato allestito, dal 3 al 5 gennaio, un fantastico villaggio con case di legno e luminarie. Sarà possibile comprare dolci e giocattoli per poi ballare e cantare. L’ultima sera ci sarà la Notte Bianca con Enzo Gragnaniello. L’evento è promosso dal Comune di Napoli.

Il Teatro Mediterraneo, presso la MostrA D’Oltremare, come ogni anno, ospiterà il Concerto dell’Epifania per la sua 29esima edizione. In onda su Rai 1, l’evento sarà presentato da Arianna Ciampoli con fantastiche esecuzioni sul palco accompagnate dall’Orchestra Partenopea di Santa Chiara insieme alla band Rita Ciccarelli & Flowin’ Gospel.

Città della Scienza ospita la Befana sabato 6 gennaio. Dalle 10 alle 17, infatti, la giornata sarà ricca di divertimenti, soprattutto per i più piccoli che potranno dilettarsi con laboratori ed esperimenti. Visite guidate al museo del corpo umano, show di chimica ed astronomia vi aspettano per un giorno indimenticabile.

Altro evento da non perdere in Campania si trova a Portici. Sabato 6 gennaio la Befana distribuirà calze ricche di dolci ai bambini presso il Chiostro di Sant’Antonio, dove si saluteranno le festività natalizie per dare il benvenuto al nuovo anno.

Ecco le manifestazioni principali in Campania per festeggiare l’Epifania che tutte le feste porta via.