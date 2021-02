La SETTIMANA DELLA MODA ai tempi del Covid, ecco cosa è cambiato

Causa Covid anche gli stilisti, o comunque la maggior parte di loro, si sono visto costretti a lavorare in smart working. Da ieri 23 febbraio sino al 1°marzo, si sta a svolgendo a Milano la famosa “Fashion Week”. Si tratta di una frenetica settimana in cui gli stilisti presentano le loro ultime collezioni e, consentono al pubblico di scoprire le ultime tendenze in fatto di moda. Solitamente quest’evento si svolgeva presso la Fiera di Milano, ma dal 2010 è stato poi organizzato presso il Fashion Hub.

Attualmente, per la pandemia, le sfilate si svolgeranno quasi tutte in versione “on-line”; 15 saranno dal vivo e 42 digitali. Per quelle dal vivo è stato elaborato da Ats un severo protocollo anti-contagio, mentre per le altre molti hanno optato per il piccolo schermo. Pioniere di questa nuova versione della Fashion Week è stato Giorgio Armani. Il re della moda, il 26 settembre 2020, trasmise la sua sfilata su La7, riscuotendo ampi consensi dal pubblico.

Ad utilizzare la medesima strategia sarà stavolta Elisabetta Franchi, la cui sfilata sarà trasmessa su Real Time (canale 31) domenica 28 febbraio alle ore 18. La stilista ha deciso sì di reinventarsi in questo particolare periodo storico, ma non senza un briciolo di amarezza. Come lei stessa afferma sul suo profilo Instagram: “Migliaia sono le persone presenti davanti e dietro il backstage delle sfilate. Ma oggi non vi nascondo che purtroppo non è così: un grande silenzio assordante e penetrante c’è. Io ho sempre guardato avanti e prima o poi questo magnifico sogno ce lo riprenderemo tutto”. A chiudere la settimana della moda, il 1°marzo, sarà Valentino, che farà finalmente ritorno a Milano. Sarà invece assente Donatella Versace, che invece lancerà la sua nuova collezione il 5 marzo in versione streaming.

Quella del 2021 sarà una Fashion Week un pò speciale anche per le tematiche affrontate. Anche gli stilisti italiani hanno infatti deciso di farsi portavoce del movimento americano “Black Lives Matter”, ponendo particolare attenzione al tema dell’inclusione e della multiculturalità. Ovviamente non mancherà la creatività, lo spettacolo, i colori vivaci. Per cui non resta che accendere il proprio pc o la propria tv e godersi questo “inconsueto” spettacolo, almeno per quest’anno.