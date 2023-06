Libano, ancora un ondata di crisi che colpisce soprattutto famiglie e bambini

BEIRUT, uno studio condotto dall’Unicef su oltre 2.000 nuclei familiari libanesi con almeno un figlio, ed un rapporto delle Nazioni Unite, viene messo in evidenza, che il 15 per cento delle famiglie ha interrotto l’istruzione dei propri bambini. Tre quarti hanno inoltre ridotto la spesa per le cure mediche e due famiglie su cinque hanno dovuto vendere i possedimenti familiari. Secondo la ricerca, una famiglia su dieci, si vedono costretti a far lavorare i loro figli, alcuni anche di sei anni, nel disperato tentativo di sopravvivere alla crisi socioeconomica che da almeno 4 anni attanaglia in una morsa di rincari dei beni di prima necessità il Paese, ciò, ha provocato nel corso di questa lunga crisi, una profonda spaccatura nel contesto sociale, dove si pone in evidenza un disagio ormai consolidato, destinato, sembra, ad essere la normalità. In questa “abitudine” sono interessate intere famiglie, che purtroppo non riescono ad assicurare il ben minimo di sussistenza ai propri cari. I numeri parlano chiaro, e sono da capogiro, quasi nove famiglie su dieci non hanno abbastanza soldi per comprare i beni di prima necessità: una stima che rende la fotografia della profonda crisi che sta scompaginando il Libano. Edouard Beigbeder, rappresentante dell’organismo in Libano dell’’Unicef, ha dichiarato: «E’ una situazione insopportabile per i più piccoli, che abbatte il loro spirito, danneggia la loro salute mentale e minaccia di cancellare la speranza in un futuro migliore esortando le autorità di Beirut ad aumentare gli investimenti nei servizi per l’infanzia».

A cura di: Raffaele Fattopace