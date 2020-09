Ligabue lancia nuovo singolo in diretta Rai1 il 10 settembre

Luciano Ligabue lancerà il suo nuovo singolo “La ragazza dei tuo sogni” in anteprima su Rai1, giovedì 10 settembre. Il ‘Rocker di Correggio’ canterà il brano direttamente dalla Rcf Arena Campovolo, senza spettatori, in fase di ultimazione a Reggio Emilia dove il 12 settembre avrebbe dovuto tenere il concertone per i suoi 30 anni di carriera, poi rinviato al 19 giugno 2021 a causa della pandemia Covid. Ligabue si collegherà con il Tg1 delle 20 dove preannuncerà la performance. Successivamente, alla fine del telegiornale, intorno alle 20.37, eseguirà la canzone con un mini-show live. Da venerdì il pezzo sarà trasmesso nelle radio.

Presso la storica struttura scaligera Ligabue ha eseguito “Questa è la mia vita”, canzone originariamente pubblicata all’interno dell’album “Fuori come va?” del 2002: “‘Questa è la mia vita’ è un pensiero che stanno facendo tanti di quelli che vivono di musica e adesso non ce la fanno”, ha spiegato l’artista riferendosi ai lavoratori dello spettacolo, “Noi abbiamo la fortuna di avere le spalle coperte, ma tanti no. C’è bisogno di chi monta i palchi e tutte queste cose, dobbiamo fargli sentire la nostra vicinanza”.

“Io non riesco a stare senza fare musica dal vivo”, ha concluso Ligabue a proposito del periodo di fermo delle attività live in Italia causato dall’emergenza sanitaria da Covid-19: “C’è bisogno di pensare che il prima possibile ci sia una possibilità in più. Noi abbiamo spostato tutto [il tour] all’anno prossimo: questa situazione ci offre l’occasione di pensare e di portare un cambiamente generale delle nostre vite”.

Già alla fine dello scorso maggio Ligabue aveva fatto sapere di avere avuto il tempo – durante il periodo di confinamento – per lavorare a un nuovo libro (definito “una sorta di autobiografia”) e a nuove canzoni. Se “La ragazza dei tuoi sogni” rappresenta la prima manifestazione pubblica del suo impegno come musicista, quello come scrittore sarà “E’ andata così”, volume scritto a quattro mani con Massimo Cotto che sarà pubblicato il prossimo 6 ottobre da Mondadori. Il titolo del libro riprende quello del brano scritto dall’artista nel 2016 per Loredana Berté pubblicato dalla cantante di Bagnara Calabra all’interno dell’album di duetti “Amici non ne ho… Ma amiche sì!”.