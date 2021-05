LUCA ,25 ANNI, SI E’ SUICIDATO A POGGIOREALE. I GARANTI CIAMBRIELLO E IOIA:”LE PERSONE CON DISTURBI PSICHICI E I TOSSICODIPENDENTI DEVONO EVITARE IL CARCERE.”

“Lacerati dall’angoscia e dal senso di colpa, siamo entrati in mattinata nel padiglione Salerno del carcere di Poggioreale, dove Luca E. ,25 anni, si è suicidato. Era arrivato a marzo a Poggioreale ed era accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni. Domenica scorsa era andato anche a messa ed aveva parlato con un cappellano. Il dolore, come la morte, sono la grande scuola della vita. Lo capiscono anche i politici che pensano al carcere solo come luogo di custodia?”, così Samuele Ciambriello, garante campano dei detenuti e Pietro Ioia, garante napoletano dei detenuti, all’uscita in mattinata dal carcere di Poggioreale.

I garanti Ciambriello e Ioia poi continuano: “Quando arrivano le denunce per maltrattamenti occorre subito non trascurare che questi atteggiamenti, come nel caso di Luca, possono essere procurati da disturbi psichici e dalla tossicodipendenza. L’accertamento immediato sulla capacità di intendere e volere è prioritario per evitare il carcere, ma qualora si arrivasse a questa estrema ratio occorre fare di più. Ci vogliono più figure sociali nel carcere per ascoltare, capire, amare, liberare.”

Il giovane originario di Pollena Trocchia, nel napoletano, era arrivato il 7 marzo a Poggioreale, transitando per i reparti Firenze e Roma(riservato ai tossicodipendenti) prima di giungere il 19 aprile al Salerno.

Il Garante campano Ciambriello ricorda che:” dall’inizio dell’anno siamo già a tre sucidi nelle carceri campane(a santa Maria Capua Vetere, Avellino e Poggioreale), più un adolescente in una comunità residenziale in provincia di Caserta. I sucidi in Italia dall’inizio dell’anno sono già 22. Parliamo di uomini che in carcere dovevano ricevere una prestazione rieducativa. Tutti dobbiamo lavorare per far crescere più fili d’erba tra i sassi delle carceri.”