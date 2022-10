Mastella a Globuli Azzurri: il Napoli non deve temere nessuno

Tullio Morello: è un Napoli che fa sognare

Il magistrato Tullio Morello, membro del Consiglio Superiore della Magistratura, è intervenuto a Globuli Azzurri, trasmissione ideata da Samuele Ciambriello e condotta assieme a Paola Cascone, in onda sulle frequenze radiofoniche di Radio Kiss Kiss Napoli e sul canale 76 del digitale terrestre Kiss Kiss Napoli TV: “è un Napoli che fa sognare, e Kvaratskhelia è straordinario. Raspadori? È stata una grande sorpresa ma non solo lui: tutti hanno dato molto di più di quello che ci aspettavamo, ora aspettiamo di vedere Ndombèlé. La Champions? Guardiamo il futuro con fiducia ma senza dare pressioni, riordiamoci che i sorteggi non ci sono mai stati fortunati”.

Diego Guida: sono molto entusiasta di questa squadra

L’ editore Diego Guida è intervenuto a Globuli Azzurri, trasmissione, ideata da Samuele Ciambriello e condotta assieme a Paola Cascone, in onda sulle frequenze radiofoniche di Radio Kiss Kiss Napoli e sul canale 76 del digitale terrestre Kiss Kiss Napoli TV: “sono molto entusiasta di questa squadra, è riuscita a non perdere nemmeno una partita. Sono stato molto colpito dal senso di competizione della squadra”.

Clemente Mastella: il Napoli non deve temere nessuno

Clemente Mastella, sindaco di Benevento, è intervenuto a Globuli Azzurri, trasmissione ideata da Samuele Ciambriello e condotta assieme a Paola Cascone, in onda sulle frequenze radiofoniche di Radio Kiss Kiss Napoli e sul canale 76 del digitale terrestre Kiss Kiss Napoli TV : “la campagna acquisti è stata eccezionale, e oggi la squadra sta andando al di là del previsto, addirittura siamo arrivati agli ottavi di Champions, cosa che non è successa nemmeno con Maradona. Il Napoli non deve temere nessuno ma deve restare con la testa sulle spalle, e ci riuscirà grazie alla mentalità che ha impresso Spalletti”.

Massimiliano Bencardino: mi preoccupa solo il centrocampo ma sono fiducioso

Massimiliano Bencardino, docente dell’Università di Salerno, è intervenuto a Globuli Azzurri, trasmissione ideata da Samuele Ciambriello e condotta assieme a Paola Cascone, in onda sulle frequenze radiofoniche di Radio Kiss Kiss Napoli e sul canale 76 del digitale terrestre Kiss Kiss Napoli TV: “mi ha molto colpito l’atteggiamento dei giocatori azzurri, non sono freddi come lo erano quelli del passato, in particolare mi hanno colpito Kvaratskhelia e Simeone, sprizzano entusiasmo e felicità. Timori? Sono un po’ preoccupato per il centrocampo. Demme mi dà più fiducia, Ndombèlé invece lo vedo un po’ più fuori passo. Napoli-Bologna? Non mi preoccupa, non dobbiamo temere nessuno, spero che la squadra continui a girare come ha fatto fino a ora”.