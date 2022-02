Mattarella bis: il giuramento del Presidente della Repubblica

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi ha giurato per un nuovo settennato da capo dello Stato. Di nuovo il 3 febbraio, esattamente sette anni dopo quel 3 febbraio del 2015 quando per la prima volta Mattarella divenne capo dello Stato.

Dopo l’elezione avvenuta la scorsa settimana, il Parlamento in seduta comune con l’aggiunta dei delegati regionali torna a riunirsi per ascoltare il messaggio che il nuovo – ma anche vecchio – capo dello Stato ha inviato alla nazione. La cerimonia ha avuto inizio alle 15.30 e nel suo messaggio il presidente della Repubblica ha messo al centro il concetto della dignità.

Accolto da un lungo applauso di parlamentari e delegati regionali, Mattarella ha dichiarato:

“Il Parlamento e i rappresentanti delle Regioni hanno preso la loro decisione. E per me una nuova chiamata, inattesa, alla responsabilità a cui tuttavia non posso e non ho inteso sottrarmi. Ritorno dinanzi a questa assemblea, il luogo più alto della volontà popolare. Vi ringrazio per la fiducia che mi avete manifestato chiamandomi per la seconda volta. Adempierò al mio dovere secondo i principi della Costituzione a cui ho cercato di attenermi in ogni momento nei sette anni trascorsi.

Il mio pensiero è rivolto a tutti gli italiani e le italiane, in particolare a quelli più in sofferenza, che si attendono dalle istituzioni sostegno e risposte al loro disagio. Queste attese sarebbero state fortemente compromesse dallo stato di profonda incertezza politica e tensioni le cui conseguenze avrebbero potuto mettere a rischio anche le prospettive di rilancio del Paese. Leggo questa consapevolezza nel voto del Parlamento nei giorni travagliati della scorsa settimana, che sono stati travagliati per tutti, anche per me.

E questa stessa consapevolezza è la ragione del mio sì e sarà al centro dell’assolvimento di questo nuovo mandato. Non possiamo permetterci ritardi né incertezze. La lotta contro il virus non è conclusa, la campagna di vaccinazione ha molto ridotto i rischi e non ci sono consentite disattenzioni”.