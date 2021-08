Milan, continua la caccia al trequartista: spuntano tre nomi nuovi

L”arrivo di Pietro Pellegri è ormai definito, stasera sarà a Marassi per assistere alla sfida con la Sampdoria, ma il mercato del Milan è tutt’altro che chiuso. Prosegue infatti la caccia a un trequartista, o meglio, a un “7” che sappia giocare anche da “10” e viceversa e tra i tanti nomi usciti nelle ultime settimane ce ne sono altri tre che sono sul taccuino di Maldini e Massara: Junior Messias, Jesus Corona e Pablo Sarabia.

Per il primo, protagonista con 9 gol in 36 presenze nello scorso campionato con la maglia del Crotone, è in programma un incontro nella giornata di martedì per capire le eventuali condizioni poste dalla società calabrese, che al momento chiede 10 milioni di euro. Inutile sottolineare che il brasiliano, arrivato in Serie B solo nel 2019 dopo una lunga gavetta tra Eccellenza, Serie D e Serie C, sarebbe felice del trasferimento a Milano, che per lui potrebbe essere la chiusura del cerchio di una storia incredibile.

L’interesse per Jesus Corona lo ha svelato il quotidiano portoghese O Jogo. Il 28enne messicano, che si è messo in luce nell’ultima Champions con il gol che ha eliminato la Juve, ha il contratto con il Porto in scadenza tra un anno e la società portoghese valuta le offerte. La richiesta al momento è di almeno 20 milioni di euro, mentre il Milan non vuole superare quota 10. Per ora non c’è alcuna intesa, ma a ridosso della fine mercato tutto è possibile e il Porto ha le spalle al muro.

Come sembra avere le spalle al muro Pablo Sarabia, che dopo essere arrivato al Psg nell’estate 2019 per 20 milioni se vuole trovare spazio dovrà probabilmente cambiare aria. Il suo contratto scade nel 2024, ma potrebbe andare via in prestito visto che Pochettino ha posto il veto alla cessione di Draxler. La soluzione a titolo temporaneo, ovviamente, starebbe bene anche ai dirigenti milanisti, ma il giocatore ha un ingaggio importante (4 milioni netti a stagione).

Mancano otto giorni alla chiusura del mercato e saranno infuocati, perché il Milan dovrà cercare di mettere a posto l’ultimo tassello del puzzle che manca all’interno della rosa di Stefano Pioli. Il penultimo infatti sembra essere vicinissimo: Tiemoué Bakayoko, classe 1994, è in uscita dal Chelsea e vuole fortemente tornare in rossonero. Il suo contratto era in scadenza il prossimo giugno, ma il club londinese ha esercitato una clausola per prolungarlo fino al 2023 e ora Milan e Chelsea trattano sulla base di un prestito con diritto di riscatto. L’operazione non è ancora da considerarsi chiusa, perché sono ancora da stabilire le cifre, ma il francese avrebbe accettato di ridursi l’ingaggio pur di tornare.