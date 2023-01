MILO MANARA, A MARZO L’ADATTAMENTO A FUMETTI DE “IL NOME DELLA ROSA”

Quando fu annunciato che l’artista Milo Manara stava lavorando ad un adattamento a fumetti dell’opera più famosa di Umberto Eco (Il Nome della Rosa), la notizia rivelò molta curiosità tra gli appassionati dei due generi. In questi giorni, a distanza di un anno dall’annuncio, tutti noi abbiamo avuto la possibilità di leggere la prima parte di questa storia.

Leggendo le primissime tavole, si nota subito qualche sostanziale “cambiamento” (come il protagonista Guglielmo da Baskerville con il volto di Marlon Brando). E soprattutto il cambio di incipit della storia. Però del resto, non si notano altre differenze con la versione cartacea. I dialoghi dei personaggi è rimasto invariato (così come le citazioni di versi completamente in lingua Latina). Come nel romanzo storico, anche qui il procedere della storia procede in modo lento però annunciando già il primissimo omicidio avvenuto all’Abbazia Benedettina.

Invece osservando soltanto le prime pagine di quella che poi sarà una Graphic Novel, si noterà fin da subito l’impronta dell’artista originario in quel di Luson. Ogni singolo disegno, ogni singola “cella” è uno spettacolo per gli occhi. Ma d’altronde si sta parlando di uno dei maestri dell’eros e del fumetto italiano. I disegni sono un mix di contrasto tra il bianco bianco il nero accompagnati da colori “accesi” quando la vicenda si svolge agli interni oppure durante il giorno. Ma tutti “rievocano” perfettamente il periodo storico in qui è ambientata la storia (Medioevo).

Però, come introduzione alla storia, il risultato finale sarà davvero interessante, i lettori non dovrebbero restare delusi dopo aver letto questa “versione” di un capolavoro del quale ne è stato trasposto in tantissime salse, dal lungometraggio diretto da Jean Jacques Annaud fino ad arrivare alla serie su Netflix con protagonista John Turturro.

Comunque sia, per leggere il risultato finale del fumetto realizzato dall’autore di capolavori come “Gulliveriana” e “El Gaucho” bisogna attendere il prossimo marzo, quando il volume sarà disponibile in libreria pubblicato dall’etichetta di Oblomov Edizioni. Se volete già un assaggio dell’opera, la troverete sulla rivista a fumetti di Linus di gennaio.