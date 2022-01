Nadal trionfa agli Australian Open 2022 con 21 Slam

Il tennista spagnolo Rafa Nadal vince in rimonta l’Australian Open 2022 a Melbourne, e mette così a segno il record assoluto di successi nei tornei del Grande Slam: 21, uno piu’ di Roger Federer e Novak Djokovic.

Nadal, che dopo aver battuto Berrettini in semifinale aveva raccontato di aver temuto fino a un mese fa di dover smettere. In finale ha battuto il russo Daniil Medvedev, numero 2 del mondo, in cinque set, dopo aver perso i primi due: 2-6, 6-7, 6-4, 6-4 7-5 il punteggio finale.

Un risultato straordinario, inimmaginabile alla viglia, dopo i sei mesi di stop per i problemi al piede e il Covid, dopo i timori di aver concluso la carriera. Un risultato che lo mette lassù, sul piedistallo dei più grandi.

Le dichiarazioni

“Questo torneo lo porterò per sempre nel cuore. Ho vissuto tre settimane incredibili, e oggi uno dei giorni più emozionanti della mia carriera“, ha dichiarato Rafa Nadal. Alla premiazione ha, inoltre, raccontato e mostrato la sua emozione: “E’ incredibile che solo 45 giorni fa pensavo di dover smettere. Prima di cominciare, avrei detto che questo era il mio ultimo Australian Open. Oggi non lo penso, dico solo che farò il mio meglio per tornare anche il prossimo anno“.

Roger Federer sui social poco dopo la vittoria di Nadal ha scritto: “Congratulazioni al mio amico e grande rivale per il 21° Slam della carriera. Pochi mesi fa parlavamo del fatto che entrambi eravamo in stampelle. Mai sottovalutare un grande campione. La tua incredibile etica del lavoro, la tua dedizione e il tuo spirito combattivo sono un’ispirazione per me e per moltissime altre persone. Sono orgoglioso di condividere questa era con te e onorato di aver avuto un ruolo nel migliorarti sempre di più, lo stesso hai fatto tu con me negli ultimi 18 anni”.

Anche Djokovic si è complimentato con lo spagnolo: “Congratulazioni per il 21° Slam. Risultato straordinario. Lo spirito combattivo è sempre impressionante e ha prevalso un’altra volta”. Il serbo ha poi rivolto un messaggio anche a Medvedev, Barty e Collins.

Matteo Berrettini ha fatto i suoi complimenti al vincitore dichiarando: “Che privilegio e che onore avere l’opportunità di condividere il campo con te! Ancora una volta, bravo Rafa!”.

Non sono mancati gli auguri anche da parte del Real Madrid: “Congratulazioni per la tua gigantesca vittoria agli Australian Open e per il tuo storico 21° Grande Slam! Siamo orgogliosi che un grande madridista come te e un membro onorario del nostro club sia una leggenda dello sport e il più grande tennista di tutti i tempi“.

Sintesi del match

Nadal, dopo essere andato sotto di due set, ha rischiato di affondare anche nel terzo ma dopo aver salvato tre palle break consecutive è uscita fuori la classe e soprattutto lo spirito battagliero di Rafa, che ha vinto sia il terzo e sia il quarto set, prolungando la finale al quinto.

Dopo aver brekkato Medvedev nel quinto gioco, sembrava fatta per Nadal ma al momento di servire per il match, sul cinque a quattro lo spagnolo ha accusato, nonostante la sua grande esperienza, un po’ di pressione che ha permesso al russo di brekkare Rafa. Lo spagnolo però, in missione, ha strappato nuovamente il servizio a Medvedev e questa volta, nel momento di chiudere il match non ha tremato, chiudendo il quinto e decisivo parziale sette a cinque.