Australian Open: Berrettini sconfitto da Nadal alla semifinale

Matteo Berrettini esce dalla competizione australiana. Sconfitto da Rafa Nadal in semifinale.

I primi due set sono passati senza troppe azioni importanti. Al terzo, il match si è acceso. Berrettini è stato sconfitto con un risultato di 6-3, 6-2, 3-6, 6-3. Adesso Nadal attende la fine della partita tra Medvedev e Tsitsipas, sperando di vincere gli Australian Open. Per lui si tratta della sesta finale a Melbourne.

La sfida è stata dura per entrambi i tennisti. Nadal ha affermato: “Ho iniziato alla grande, i primi due set sono stati i migliori da qui a tanto tanto tempo. So quanto è pericoloso Matteo, immaginavo che nel terzo prendesse più rischi e ho giocato un brutto turno di battuta, ma lui ha giocato un paio di grandi colpi come quel passante di dritto eccezionale, e poi s’inizia a soffrire e devi soffrire e devi lottare. E quello che ho fatto ed è l’unico modo per essere dove mi trovo oggi e questo ha un grande significato per me“.

Berrettini, nonostante la sconfitta proprio in semifinale, è felice e soddisfatto del suo traguardo. Il primo italiano ad arrivare a tre semifinale in tre Slam. In ogni caso, porta a casa un importante novità. La salita al sesto posto nella ATP. Il primo italiano in semifinale agli Australian Open, Berrettini non si fermerà proseguendo la sua carriera che è solo all’inizio.