Napoli, cerimonia di premiazione del Concorso Nazionale XX edizione PLEI – Premio Letterario Letizia ISAIA, premiata la Prof.ssa Maria Rosaria Romano

Napoli, È stato un successo anche la Ventesima edizione per il Premio Letterario Letizia Isaia, la cerimonia di premiazione si è svolta presso il Borgo Marinari, Banchina Santa Lucia, presso la sala del Reale Yacht Club Canottieri Savoia l’evento è stato promosso dall’Associazione Nazionale Luci Sulla Cultura e dedicato agli Under 35 che hanno partecipato per la sezione di Poesia in lingua Italiana e Napoletana, con tema libero, nella logica di dar voce ai giovani maggiormente colpiti dai danni di una pandemia che ha inciso sulla loro socialità.

La giuria tecnica di elevato prestigio intellettuale presieduta dalla stessa Letizia Isaia composta da personaggi illustri della cultura come S.A.R. la Principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie, i giornalisti Maria Chiara Aulisio e Fabio Bolzetta, i luminari Pasquale Giustiniani ed Elio Pecora con Andrea Ripa di Meana Cardella in qualità di segretario di giuria.

La cerimonia di premiazione, di cui è stata madrina S.A.R. la Principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie, si è svolta il 27 ottobre u.s., alla presenza di notevoli autorità e di tutti i partecipanti al concorso. Dopo un indirizzo di saluti dalla madrina della serata ai presenti, la manifestazione è entrata nel vivo dando inizio alle premiazioni.

Con il Premio Letizia ISAIA per il Prestigio Professionale alla Chiar.ma Prof.ssa Maria Rosaria Romano Teologa, Dottore in bioetica e Diritti Umani. Alla Prof.ssa gli è stata consegnata una targa dalle mani di S.A.R. la Principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie, con la seguente motivazione: Alla docente, esperta di Bioetica e Neuroscienze, le cui conoscenze trasferisce a generazioni di Studenti con dedizione e amore per la Sapienza.

La prof.ssa Romano ha avuto parole di ringraziamento «Anzitutto sono onoratissima per il conferimento di questo prestigiosissimo premio alla carriera professionale, e ringrazio dal profondo del cuore la Prof.ssa Isaia che mi ha ritenuta degna, è stato davvero emozionante, soprattutto per la passione che trasfonde dall’organizzazione capillare di questa splendida serata e del premio culturale e letterario, per dedizione alla promozione della cultura e della poesia, e dal 2007 esteso alle eccellenze professionali italiane con un particolare sguardo a quelle Campane, sono state premiate tanti autorevolissime eccellenze in ambito medico come la Prof.ssa Annamaria Colao Endocrinologa e Scienziata della Federico II di Napoli.

Ringrazio anche S.A.R. Beatrice di Borbone per l’attenzione e la dolcezza con cui mi ha conferito la targa. La motivazione che vi era incisa è stata per me una vera commozione poiché mi si attribuiva di trasferire a generazioni di studenti, il mio piccolo contributo, i concetti Bioetici e Neurobioetici per una “cultura della vita”, mettendo sempre al centro la Maestà della persona umana, dal primo istante del concepimento fino alla morte naturale, per guidare alcune scelte nelle delicatissime questioni di rilevanza in ambiti Bioetici. Tra le presenze davvero importanti nella serata c’erano i giovani molti dei quali giovanissimi che hanno presentato alcuni pensieri sul rischio delle nuove generazioni per l’uso smodato delle tecnologie, che a volte anzi troppe volte non permette una vera e propria crescita vera poiché tutto si svolge in un mondo virtuale».

La serata è continuata con l’assegnazione di premi ad altrettanto personalità tra esse è doveroso citare: il Dott. Francesco De Core, Direttore del quotidiano IL Mattino, Nino D’Angelo, Cantautore Regista attore e scrittore, Prof. Gianni Barone, già Primario di Chirurgia Generale e Vascolare dell’ Ospedale Fatebenefratelli – Napoli, Dott.ssa Lorella Ridenti, Direttore Responsabile Settimanali Nazional i- ORA, VOI, etc – Milano, Arturo ed Antonio Sergio e Giuseppe Rosati – Gran Caffè Gambrinus, Dott.ssa Bianca Iengo, Farmacologa direttrice presidio Gocce di Carità Farmasociale,

A cura di: Raffaele Fattopace