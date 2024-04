Netflix, In streaming arriva la miniserie Noir ambientato totalmente in Italia “Ripley”

Il prossimo 4 aprile sulla piattaforma streaming di Netflix arriva la miniserie in 8 episodi “Ripley” del regista Steven Zaillian, di seguito la trama: Nella New York degli anni ‘60, Tom Ripley viene assunto dal signor Greenleaf per riportare il figlio Dickie dall’Italia. L’incontro con il rampollo dei Greenleaf sulla costiera campana darà il via all’insidioso piano di Tom.

La serie televisiva è stata girata per la maggior parte delle scene totalmente in Italia, è più precisamente tra Roma, Costiera Amalfitana, Capri, Napoli, Anzio, Palermo e Venezia come afferma lo stesso sceneggiatore: “Nel complesso, l’esperienza delle riprese in Italia è stata incredibilmente gratificante. Abbiamo girato in Italia 164 giorni sui 178 di lavorazione totali. Nei restanti 7 eravamo a New York. È stato un lavoro meticoloso per il team ma ne è valsa la pena”.

Da un primo sguardo ai due trailer già rilasciati negli scorsi mesi, si resta stupiti dalla scelta registica della totale assenza del colore, risaltando di più ovviamente il genere di riferimento (il Noir). E solo da questi piccoli indizi però, di sicuro il prodotto che prossimamente sarà disponibile sul catalogo della piattaforma americana, avrà sicuramente già incuriosito tantissimi amanti del genere. Almeno per il momento, non sembra deludere le aspettative. Ma come si dice, mai dire mai. Si darà un giudizio dopo aver visto.

Se la vostra curiosità è così tanta da non poter aspettare ancora un paio di giorni, potete avere un piccolo assaggio del protagonista nato dalla penna della scrittrice Patricia Highsmith guardando il film con protagonista Matt Damon in “Il talento di Mr. Ripley” (disponibile sempre in catalogo). Ovviamente la pellicola era ispirata al primissimo romanzo della scrittrice americana ricevendo molto apprezzamento dal pubblico e critica tanto da avere molte candidature agli Oscar e Golden Globe dell’edizione del ’00.

Quindi, ancora un paio di giorni, poi tutti gli appassionati potranno vedere il prodotto finale per dare poi un giudizio completo. Però una cosa è certa: farà sicuramente un certo effetto ammirare su schermo i bellissimi luoghi della Campania e anche i luoghi del resto del Bel Paese. Sicuramente sarà uno spettacolo vendendoli in bianco e nero. Poco ma sicuro.