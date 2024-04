Nexo Digital, A maggio arriva il docufilm evento sul terzo scudetto del Napoli “Sarò con te”

Un noto coro dei tifosi napoletani inizia così <<Saro con te…>> mentre termina così <<Napoli torna campione!>>. Lo stesso, se ci pensiamo è risultato quasi una profezia per l’immediato futuro del Napoli: infatti quasi un anno fa, di questi tempi, il club traghettato da Luciano Spalletti andava a conquistare il terzo scudetto della sua personale storia. È proprio questo straordinario evento sarà immortalato in un docufilm il quale prende il nome come l’inizio di quel tormentone la quale si sente ogni giornata di campionato quando il club azzurro scende in campo.

Il documentario ovviamente ripercorrerà tutto il cammino del successo tricolore dall’inizio e fino a quella data oramai stampata bene nella mente di ogni tifoso (4 maggio). A raccontarla saranno non solo tutti i protagonisti come capitano Di Lorenzo oppure i “gemelli del gol” nato all’ombra del Vesuvio (Osimhen e Kvaratskhelia), ma lungo il procedere della pellicola ci saranno tantissimi volti noti napoletani come Toni Servillo e Fabio Cannavaro fino ad arrivare a Maurizio De Giovanni e Luisa Ranieri solo per citarne alcuni di loro. Però la cosa importante sarà la seguente: tutti loro, durante il lungometraggio, racconteranno per la prima volta in assoluto le sensazioni ed emozioni durante tutto l’arco del campionato 2022/23.

Ma non è tutto. All’interno del docufilm prodotto dalla Filmauro di Luigi e Aurelio De Laurentiis ci verrà svelato tutti i retroscena portandoci all’interno della vita di uno spogliatoio. Al fine di documentare la gloriosa stagione con immagini esclusive a cui nessuno aveva mai avuto accesso. In pratica, il film mette in scena un racconto più ampio della semplice cronaca sportiva. Per questo motivo sarà un’occasione da non perdere al cinema.

Un primo assaggio della pellicola diretta da Andrea Bosello è possibile assaporarlo andando su youtube dove potete trovare il trailer ufficiale. Quest’ultimo seppur è già denominato un film evento che celebra il Napoli, ci mostra già interessanti retroscena con protagonista l’attuale commissario tecnico della Nazionale Italiana concentrato a parlare con i suoi giocatori. Invece le prevendite saranno aperte a partire dal prossimo 10 di aprile.

Sarà davvero emozionante rivedere su grande schermo tutte le Tappe raggiunte per questo storico successo, rivedendo le immagini in cui un’intera città si preparava ad accogliere lo scudetto a distanza di più di trent’anni dall’ultimo colorandola interamente di azzurro e con qualche tricolore qua e là sparsi per la città e per le provincie (da qualche parte ne è rimasta ancora traccia). Farà un certo effetto, entrare in sala, magari guardarsi intorno, e vedere qualcuno munito di sciarpa e bandiera che scambi il luogo per lo Stadio Diego Maradona per così almeno per un paio d’ore, riuscendo a fermare il tempo e riportandoci tutti a quasi un anno prima. Quindi l’appuntamento è fissato per il prossimo 4 maggio in tutte le sale d’Italia (per sapere quali, a breve basta recarsi sul sito di Nexo Digital).