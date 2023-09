Sono arrivate le scuse della società e di Victor. Non esiste nessun caso Osimhen e a chiarirlo sono stati il Napoli attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale e l’attaccante nigeriano, in allenamento con i compagni e col mister Garcia.

Nei giorni che hanno preceduto la gara contro l’Udinese, avvenuta mercoledì sera allo Stadio Diego Armando Maradona, l’aria azzurra che si respirava all’ombra del Vesuvio era avvolta da una grande nube di tensione.

Un video pubblicato su Tik Tok dal profilo del Napoli sembra prendere in giro Victor Osimhen per il suo rigore sbagliato contro il Bologna. L’intenzione del contenuto non è quella, ma dopo una gara pareggiata da cui il Napoli era uscito con i nervi tesi, forse si poteva evitare di pubblicare un video che mirava solo a cavalcare un trend del social.

Ad allontanare i fantasmi sono state le già citate scuse e le prestazioni sul campo degli uomini di Garcia, che si sono imposti per 4-1 e hanno ritrovato uno straripante Kvaratskhelia, che era stato troppo duramente criticato.

Sicuramente non è tutto oro quello che luccica, il Napoli non è ancora una squadra che domina le partite e concede ancora qualcosa agli avversari, lo dimostra lo splendido slalom di Samardzic, che approfitta di un calo di attenzione della retroguardia azzurra per battere Meret. Inoltre c’è ancora la questione del rinnovo di Osimhen da risolvere, sperando non nascano altri problemi.

Tuttavia, è bene evidenziare come un’esclusione dal 1′ minuto del nigeriano dopo quello che è successo per il video pubblicato su Tik Tok, o una sconfitta contro l’Udinese, avrebbero creato un vortice di polemiche dal quale non sarebbe stato facile uscire. Vortice in cui il Napoli non deve cadere: bisogna sostenere la squadra all’alba del match contro un Lecce in ottima condizione, bisogna avere fiducia in questi ragazzi e nel mister.