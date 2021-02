Pescaria apre a Napoli: il 25 febbraio l’inaugurazione in Piazza Vittoria

I panini di pesce della mini catena pugliese arrivano anche a Napoli, di fronte al mare.

Il 25 febbraio il fast food pugliese Pescaria apre anche a Napoli, in piazza Vittoria 6, zona lungomare. Naturalmente gli orari rispetteranno le norme anti Covid: servizio al tavolo dalle 12 alle 18 e delivery o take away fino alle 22. Settima apertura per la nota catena di panini di pesce; la prima nel 2015 a Polignano a Mare (Bari), la seconda l’anno successivo a Milano, nel 2019 a Torino e l’anno scorso a Roma e a Bologna. La pandemia non ferma l’espansione di Pescaria, una delle poche catene di fast food a non aver affrontato neanche un giorno d chiusura; è stata infatti creata una piattaforma autonoma di ordinazione e delivery. Ora, come precedentemente annunciato, Pescaria apre a Napoli, città che con lo street food e il pesce ha un rapporto simbiotico, e proprio di fronte al mare.

Il suddetto fast food conta circa 200 dipendenti. Il commerciante ittico Bartolo L’Abbate, lo chef Lucio Mele e Domingo Iudice dell’agenzia di marketing Brainpull, hanno deciso di fare loro punti di forza la qualità e la sostenibilità: Pescaria è completamente plastic free, anche in delivery: da dicembre 2018 infatti, ha scelto di rinunciare alla plastica monouso risparmiando 7 tonnellate di plastica al mese per punto vendita. Al posto della plastica, posate e bicchieri in PLA, materiale totalmente biodegradabile e compostabile. Anche il pesce è sostenibile: Pescaria ha la certificazione Friend of the Sea, che sosteniene attività di pesca e acquacoltura controllate. Nel nuovo menu ci sono infatti ombrina, orata, spigola Cromaris e Cobia, pesce bianco di altissima qualità, allevato in ambienti privi di stress e senza ormoni, coloranti e pesticidi.

Il menu di Pescaria prevede: crudi di mare (ostriche, cozze pelose, tagliatelle di seppia, gamberi) e tartare (salmone, tonno e gamberi), insalate, pesce cotto e fritture (Fish & Chips, paranza, alici, polpette di crostacei, frittura mista). Ma il pezzo forte sono sicuramente i panini: tra i più richiesti polpo fritto (polpo fritto, rape aglio e olio, mosto cotto di fichi, ricotta e pepe, olio alle alici) e gamberoni al ghiaccio (gamberoni leggermente bolliti, melanzana infornata, fior di latte, pancetta Santoro, chips di patate, rucola fresca, salsa artigianale con ketchup e mayo della casa).

L’inaugurazione ci sarà il 25 febbraio, mentre il 24 ci sarà un evento di pre-opening che sarà un esperimento di inaugurazione digitale, su diverse piattaforme tra cui Twitch, Clubhouse, TikTok, Zoom.