Prata Sannita, 2 ^ Giostra Medievale ben riuscita iniziativa accolta con un notevole afflusso di persone

Prata Sannita, la seconda mossa (la 2 ^ Giostra Medievale), come si dice in gergo cavalleresco è stata fatta…,ben riuscita stando a quando raccontato dal presidente del ASD il Destriero Pasquale Lanni.

«Tanto si ottiene con dedizione e tempo, quando abbiamo iniziato il progetto un anno fa non pensavamo di realizzare ciò che ieri abbiamo messo insieme ed ottenere così tante adesioni grazie grazie ancora a chi ci ha dato una mano, dall’amministrazione comunale Comune di Prata Sannita – CE ai piccoli artigiani, ai singoli associati che in molti casi si sono cimentati per la prima volta in ruoli a loro non familiari. Grazie ai cavalieri e i loro destrieri che si sono impegnati con sana competizione per rendere indimenticabile una serata in maschera che siamo convinti che sa da ripetere.».

La particolare esibizione, si è svolta con una afflusso notevole di persone attratte da questa particolare ed avvincente Giostra. Tutti gli associati ed il presidente dell’ associazione ASD il Destriero hanno espresso grande soddisfazione per la buona riuscita del ringraziando di cuore tutti coloro che hanno contribuito a permetterci di tornare in dietro nel tempo magicamente per una sera.

l ‘ASD il Destriero, nell’ambito del programma “Sport Ambiente e Cultura 2022”, a distanza di anni è ritornata in uno scenario incantevole dove sembra che il tempo si sia fermato, l’evento storico sportivo che per la circostanza ha unito lo sport alla tradizione, dopo il corteo storico, la presentazione dei cavalieri delle contrade e la spiegazione storica della giostra medioevale è stato dato il via alle attività medioevali della serata: presa dell’anello, interventi teatrali, balli e giochi medioevali, mercanti e artigiani, ristorazione medievale. Tutti sono rimasti entusiasmati dal vedere ai giochi cavalieri, arcieri e tutti quanti hanno preso parte alla manifestazione.

Questo evento singolare è stato fortemente voluto dall’Associazione il Destriero, attiva dal 2007 sul territorio, il presidente Pasquale Lanni, «La difficoltà principale era attrezzare un luogo dove poter svolgere le nostre manifestazioni, con la disponibilità del sito a ridosso delle mura medievali, a distanza di anni siamo riusciti a riproporre la manifestazione. L’obiettivo principale della giostra era avvicinare giovani e bambini al mondo storico sportivo promuovendo il territorio devo dire che ho avuto modo di vedere con enorme piacere che le persone accorse sono state di ogni fascia di età».

L’evento patrocinato dal Comune di Prata Sannita (CE), hanno contribuito con interventi teatrali la compagnia La Margherita APS – Circolo ARCI , mentre i balli medievali sono stati assicurati dall’associazione Passi & Note, con incontri in armatura La Compagnia della Rosa e della Spada, un particolare che ha catapultato come per incanto tutti nell’era medievale, particolare degno di nota è stata la possibilità di scoccare frecce con archi storici dell’associazione Arcieri del Tirreno di Faicchio, avvincente la scoperta per i più piccini e non solo, scoprire come operavano gli artigiani del tempo con Arti Grazia, Costumeria Storica, non è mancata della buona birra con Birrificio artigianale Erbanina o del buon vino di Antica Masseria delle Tenute Cipriano, Zengaro Quaranta.

a cura di: Raffaele Fattopace