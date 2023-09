Primo Convegno della FIDCA, Il male oscuro: IL FENOMENO DEI SUICIDI IN DIVISA Analisi del fenomeno e possibili aree di intervento

Marcianise, in programma il 23 settembre 2023 alle ore 16:00 presso il Palazzo della Cultura via Duomo 14-28, Marcianise (CE).

Il convegno tratterà argomenti particolarmente sentiti dalla Federazione Italiana Combattenti Alleati, a dare il benvenuti ai particolari relatori ed agli ospiti sarà il Presidente Nazionale della Federazione Italiana Combattenti Alleati, il Dottor Eugenio Ottavio Montalto. Il Presidente in coordinazione con la Segreteria Nazionale, per l’occasione hanno invitato i massimi esperti del settore: il Chiar.mo PROF. Alessandro MELUZZI, Presidente Osservatorio Giuridico Italiano, medico psichiatra, psicologo forense e crime analyst, docente universitario e già primario ospedaliero. Direttore del dipartimento di psichiatria forense e criminologia – Unimeier Milano. Docente Titolare del Corso Di Psicologia Di Comunità – Laurea Magistrale in Psicologia, Università Salesiana di Torino. Già Deputato e Senatore Della Repubblica, membro del corpo consolare. Autore di più di duecento pubblicazioni di carattere scientifico e di oltre quaranta monografie in materia di psichiatria, psicologia, filosofia-teologia e antropologia culturale. saggista e autore televisivo. La Dott.ssa Alessandra D’ALESSIO, psicologa del lavoro e delle organizzazioni psicoterapeuta, psicologa forense, responsabile del dipartimento di psicologia militare del nuovo sindacato carabinieri e membro della commissione per la classificazione delle opere cinematografiche. La Dott.ssa Sara LUCARONI, laureata in filosofia all’ Università degli studi di Firenze, è giornalista professionista. Ha firmato reportages da Iraq, Siria e Turchia e inchieste per L’Espresso, Avvenire, SPECIALE TG1, SKYTG24. Ha condotto il telegiornale di TV2000 e lavorato come inviata per i programmi di attualità FUORI ONDA su LA7 E M DI Michele Santoro, in onda su RAI3. Scrive di Medio Oriente, minoranze, diritti umani, legalità. Ha vinto, tra gli altri, il premio Carlo Azeglio Ciampi – Schiena Dritta, il premio Giornalisti del Mediterraneo e il premio OMCOM (Osservatorio Mediterraneo Criminalità Organizzata) della fondazione Antonino CAPONNETTO. Ha pubblicato “ Il buio sotto la divisa. Morti misteriose tra i servitori dello stato”, Round Robin, 2021 E “ Sempre Lui. Perché Mussolini non muore mai”, Pienogiorno, 2022. La Chiar.ma Prof.ssa Giuseppina MARZOCCHELLA, Referente Regionale Associazione Vittime del Dovere. Psicologo Forense E Criminologo Forense. Già dirigente scolastico del liceo Elsa Morante di Scampia, Presidente e direttore del “MUSEO DELLA LEGALITÀ”. autrice di pubblicazioni in ambito scolastico e psicologico, nonché di articoli su riviste e quotidiani di carattere scientifico. Esperta nella selezione dei concorsi pubblici nel settore scolastico e scientifico. Dopo l’intervento di questi autorevoli relatori, sarà presentato ed assegnato il premio internazionale “IL COMBATTENTE”. A seguire ci sarà la firma dei protocolli di intesa con: LA Camera Penale Militare ETS e L’ADUOMSSAN. Un breve intervento dei rappresentanti di associazioni ed accademie di rilievo nazionale. A chiusura dei lavori sarà conferita a Don Franco MAROTTA, Cappellano Militare, la nomina di “Riferimento Spirituale per il Sud Italia” della FIDCA e la benedizione dell’Arcivescovo Ordinario Militare per l’Italia, S.E. Mons. Santo MARCIANÒ, per i Caduti e le vittime del dovere. Al termine del convegno, la serata proseguirà con una cena di beneficenza che si terrà presso il ristorante “Cafeina Eat” sito in via G. Mundo 9, Marcianise (CE), il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza all’Ospedale Pediatrico “Santobono-Pausilipon” di Napoli.

A cura di: Raffaele Fattopace