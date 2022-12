Sanità: De Luca, da gennaio via informatica per tutti i servizi

In dirittura d’arrivo anche il fascicolo sanitario elettronico

Da gennaio nessun servizio sanitario ci sarà se non in via informatica. Siamo in dirittura d’arrivo anche con il fascicolo sanitario elettronico”. Lo ha annunciato il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in occasione della presentazione, all’università di Salerno, della Fondazione SERICS (Security and Rights In the CyberSpace).

“Come Regione abbiamo una task force con oltre 100 informatici, l’obiettivo è di fare della Campania la regione più digitalizzata in Italia – ha spiegato – abbiamo iniziato con il genio civile, poi con il sistema informatico Sinfonia con tutti i dati del mondo sanitario”. “Ovviamente questo ci espone per questo abbiamo fatto una convezione con l’Università di Salerno per la nostra sicurezza”, ha concluso. (ANSA).